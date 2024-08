Préparez l’hiver : des granulés de bois (pellets) à partir de 3,99 € dans ces boutiques de bricolage

Le mois d’août touche à sa fin, et pour certains, les vacances sont déjà loin ! C’est désormais à la rentrée qu’il faut songer, à l’automne qui sera là dans un mois, et au chauffage que vous devrez rallumer. Les pellets de bois, ces petits cylindres de bois, ont la fâcheuse tendance à augmenter à l’approche de l’automne. Certes, il semble peu probable qu’ils atteignent les records de 2022 avec des sacs de 15 kilos à plus de 10 €, mais ils commencent tout de même à voir leurs prix augmenter. C’est probablement la « dernière limite » pour acheter vos pellets de bois à prix raisonnable. De plus, vous éviterez les ruptures de stocks, et les délais de livraison à rallonge. Petite sélection de trois marques de pellets vendues à prix accessibles, pour le moment. C’est parti.

Le meilleur prix chez Brico Dépôt

Les magasins de cette enseigne ont pour habitude de fracasser les prix sur les pellets de bois avec parfois des sacs à moins de 4 € ! Pour ces pellets de bois, le prix du sac est de 3,99 €* mais les marques diffèrent selon les magasins. Les granulés de bois Combulux sont fabriqués à partir de bois 100 % résineux provenant de forêts d’origine 100 % Belge. Ces granulés sont issus de la transformation du bois de résineux dans une scierie Belge. Avec un pouvoir calorifique élevé d’environ 5,3 kWh/kg et un taux de cendres inférieur à 0,5 %, les granulés Combulux garantissent une combustion plus propre, plus efficace et respectueuse de l’environnement, tout en étant neutres en émission de CO2. Enfin, ils sont certifiés DIN+ une norme de qualité qui les classe parmi les meilleurs. Chez Brico Dépôt, le sac de 15 kilos de pellets est au prix de 3,99 €* et le réapprovisionnement est assuré.

Le meilleur prix chez Castorama

Les pellets résineux Districoncept, proposés en sac de 15 kg au prix de 4,49 €*, sont fabriqués à partir de bois résineux non traité et sans additifs, ces granulés disposent un pouvoir calorifique supérieur à 4,60 kWh/kg, garantissant une combustion efficace et durable. Leur faible taux d’humidité, inférieur à 10 %, ainsi que leur faible production de cendres, en dessous de 0,7 %, permettent un entretien minimal tout en réduisant les résidus. De plus, ces pellets sont respectueux de l’environnement, neutres en émission de CO2 et issus de bioénergie, contribuant ainsi à une solution de chauffage plus propre et durable, sans la corvée du bois de chauffage. En ce moment, Castorama** propose ces pellets de bois au prix de 4,49 €* le sac de 15 kilos.

Le meilleur prix chez Bricorama

Les pellets de bois Houtpellets Woodpecker, disponibles chez Bricorama** au prix de 4,95 €* pour un sac de 15 kilos, sont une solution efficace pour le chauffage domestique. Composés exclusivement de bois résineux, ces pellets présentent une longueur comprise de 3,15 à 4 mm, garantissant une combustion optimale. Certifiés Din+ et EN+A1, ils respectent les normes de qualité et de performance les plus strictes. Avec un taux d’humidité inférieur à 10 %, ils assurent une efficacité énergétique optimale. Le prix du sac de 15 kilos de pellets Woodpecker est de 4,95 €*, en ce moment chez Bricorama. Et, vous ? Quel moment allez-vous choisir pour faire votre stock hivernal ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les différents prix ont été relevés le 18 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.

**Les marques peuvent varier d’un magasin à l’autre, les magasins choisissent généralement des fournisseurs locaux.

