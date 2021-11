Le robot aspirateur autonome Xiaomi ROIDMI Eve Plus profite d’une belle réduction sur Darty

Si vous n’avez pas encore de robot aspirateur, c’est l’occasion de vous en offrir un ! Le ROIDMI Eve Plus fait en effet l’objet d’une promotion vraiment intéressante : le temps de quelques jours, son prix passe de 499 à 402 euros. Voici toutes les caractéristiques et fonctionnalités du modèle :

Navigation intelligente

Le robot aspirateur ROIDMI Eve Plus (que nous avons testé ici) a été spécialement pensé pour vous faciliter la vie : grâce à la technologie Super-Sensing Lidar, il est capable de numériser et cartographier précisément son environnement. Pour ce faire, l’aspirateur utilise l’algorithme SLAM pour dessiner automatiquement des cartes après avoir rapidement scanné les lieux. Le ROIDMI Eve Plus embarque aussi l’intelligence artificielle qui lui permet de se mémoriser parfaitement chaque carte. Vous pourrez ensuite programmer des parcours et des nettoyages dans des pièces désignées.

Un aspirateur autonome

Vous l’aurez compris, le ROIDMI Eve Plus est un robot aspirateur qui se veut autonome : vous pouvez le programmer pour effectuer des parcours de nettoyage, non seulement dans une pièce précise, mais également à une heure précise. L’appareil se met automatiquement à l’ouvrage et avec application !

En effet, cet aspirateur deux en un aspire non seulement la poussière et les saletés, mais il nettoie aussi le sol avec puissance et efficacité. A cela s’ajoute ses capacités à bien détecter son environnement, ce qui lui permet ainsi d’éviter facilement les obstacles. Le robot aspirateur embarque également un capteur qui lui permet d’évaluer la hauteur du canapé, du lit ou encore de la table, de manière à déterminer s’il peut nettoyer en dessous sans risque ou pas. Dans le cas où c’est non, le robot ne s’y aventure tout simplement, évitant ainsi d’être coincé !

Chargement et vidage automatique

Avec le ROIDMI Eve Plus, la collecte de poussière se fait de manière intelligente : lorsque le dépoussiéreur de l’appareil est plein, il se dirige immédiatement vers la station de dépoussiérage (qui fait également office de station de charge soit dit en passant) pour se vider. A noter que la station embarque un sac à poussière de trois litres et qui peut accueillir jusqu’à un mois de saleté.

De plus, grâce à la stérilisation et la désodorisation, il n’y a aucun risque de moisissure et de mauvaises odeurs dans le sac, même au bout de 30 jours. Enfin, lorsque le robot aspirateur est presque à plat, il retourne automatiquement à la station pour recharger sa batterie. Une fois que c’est fait, l’appareil revient à l’endroit où il a dû stopper sa besogne pour reprendre consciencieusement le travail.

Commande via application mobile

Pour ceux qui ne sont (presque) jamais à la maison, le ROIDMI Eve Plus pourrait bien vous plaire : vous pourrez en effet le programmer à distance via votre Smartphone. Pour ce faire, vous n’aurez juste qu’à installer l’application dédiée sur votre téléphone. Il vous suffira ensuite d’un simple clic pour lancer une séance de nettoyage. Vous pourrez ensuite tout suivre en temps réel depuis l’appli. Comme quoi, le robot aspirateur ROIDMI Eve Plus a vraiment tout pour plaire ! Si vous êtes séduit, c’est l’occasion d’en profiter pour vous l’offrir à (très) bon prix !

