ROIDMI Eve CC, un robot aspirateur laveur avec station à seulement 299 €

Avec l’automne qui approche, et la pluie qui s’annonce, vous risquez de passer un peu plus de temps à faire votre ménage ! Et, si vous avez des animaux de compagnie, qui entrent et sortent à longueur de journée, autant vous dire que la serpillère va être souvent de sortie ! Pourquoi, au lieu de vous échiner à passer votre balai espagnol, ou votre serpillère, n’investiriez-vous pas dans le nouvel aspirateur laveur ROIDMI Eve CC ? Avec lui, il en sera terminé des traces de terre, et des poils de vos chers toutous ! Et, si vous êtes un ou une maniaque des sols propres, vous pourrez même lui ordonner de nettoyer vos sols plusieurs fois par jour. Installez-vous confortablement et laissez-le travailler ! C’est plutôt sympathique comme idée, non ? Présentation.

Quels sont les points forts de l’aspirateur laveur ROIDMI Eve CC ?

Eve CC est le dernier-né des aspirateurs robot auto-videur, de la marque qui se distingue par sa petite taille et sa puissance d’aspiration impressionnante. Sa conception compacte lui permet de se glisser facilement sous les tables, les chaises, ou de trouver sa place dans un coin, optimisant ainsi l’espace de votre intérieur. Doté d’un système d’évitement intelligent des obstacles grâce à une mise à jour de son algorithme, il se faufile habilement dans votre maison. L’Eve CC se distingue également par son sac à poussière auto collecteur, remplaçable tous les 60 jours, vous évitant par conséquent de vider le bac trop souvent. Ce tout nouveau modèle réunit aspiration, nettoyage, et recharge automatique, vous permettant de profiter d’un espace toujours propre, sans avoir à lever le petit doigt. En comparaison avec des aspirateurs de même gamme, et de prix similaires, Eve CC est le plus performant des aspirateurs laveurs sur le marché actuel.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur laveur ROIDMI Eve CC ?

Le ROIDMI Eve CC est bien plus qu’un simple aspirateur robot. Avec sa capacité de 2,5 litres dans sa station d’auto-vidange, il élimine automatiquement la saleté, conservant la poussière pendant 60 jours. Finis les contacts désagréables avec la poussière et les corvées fréquentes de vidage du réservoir. De plus, il intègre une technologie d’ozone antibactérienne et désodorisante innovante qui élimine les odeurs potentielles des débris alimentaires. Mais, ce n’est pas tout, car cet aspirateur offre une puissance d’aspiration incroyable de 4 000 Pa, capable d’absorber les tâches de liquide, les poussières, les cheveux, les poils d’animaux et les particules fines à une vitesse fulgurante, tout en réduisant le bruit.

De plus, il combine les fonctions de balayage, d’aspiration et de nettoyage en profondeur, avec un réservoir d’eau de 250 ml pour permettre l’aspiration et le nettoyage simultanés. La brosse à poils longs garantit également une collecte efficace des déchets, même dans les coins difficiles d’accès. Le ROIDMI Eve CC réinvente le nettoyage domestique pour vous offrir une maison impeccable sans tracas. De plus, les serpillères sont conçues dans une matière antibactérienne innovante, ce qui permet de neutraliser les éventuels microbes qui se baladeraient sur vos sols.

Tous les aspects technologiques de l’aspirateur laveur ROIDMI Eve CC

Le ROIDMI Eve CC intègre une technologie de navigation laser LDS de nouvelle génération qui révolutionne le nettoyage domestique. Cette technologie lui assure de scanner avec une précision remarquable l’environnement de votre maison et de créer instantanément une carte détaillée de chaque pièce. En identifiant avec précision la forme des obstacles, l’Eve CC va allègrement les contourner, réduisant ainsi le risque d’enchevêtrements et de pincements. De plus, il planifie des itinéraires de nettoyage en temps réel, garantissant une efficacité optimale. Mais, ce n’est pas tout, grâce à l’application ROIDMI / Mijia, vous pouvez contrôler l’Eve CC à distance en toute simplicité.

Que vous soyez chez vous ou à l’extérieur, l’application vous offre la possibilité de créer des plans de nettoyage personnalisés, de définir un ordre de nettoyage préférentiel, ou même de planifier le nettoyage d’une zone spécifique. Le ROIDMI Eve CC associe une cartographie rapide et précise en seulement cinq minutes à une protection efficace des murs virtuels pour une expérience de nettoyage intelligente et sans effort. Pour les maniaques du ménage, ou par temps pluvieux, vous pourrez aussi lui demander de nettoyer vos sols plusieurs fois par jour, afin d’avoir une maison toujours propre, quelles que soient les circonstances.

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur ROIDMI Eve CC

Le ROIDMI Eve CC est un concentré de puissance et d’efficacité pour répondre à tous vos besoins de nettoyage domestique. Avec une puissance nominale de 50W et une aspiration de 4 000 Pa, il offre des performances de nettoyage exceptionnelles. Grâce à sa batterie de 3 200 mAh, il peut fonctionner en continu pendant 180 minutes, couvrant une vaste zone de nettoyage de 150 mètres carrés. Le sac à poussière de 2,5 litres garantit une collecte de poussière continue durant 60 jours, éliminant ainsi les corvées fréquentes de vidage. Avec une hauteur de montée de 17 mm et un temps de collecte de poussière de seulement 15 secondes, il garantit une efficacité optimale. De plus, il dispose d’une capacité de poussière de 260 ml et d’un réservoir de 290 ml pour répondre à tous les besoins. Malgré sa puissance, il maintient un niveau sonore maximal de 76 dB(A), assurant un fonctionnement discret. Avec un poids net de 5,4 kg et un poids brut de 7,5 kg, le ROIDMI Eve CC est un allié de choix pour un nettoyage complet et sans effort de votre maison.

Le contenu de votre colis

Lorsque vous optez pour le ROIDMI Eve CC, vous bénéficiez d’un ensemble complet pour répondre à tous vos besoins en matière de nettoyage. Dans le package, vous trouverez un robot aspirateur hautement performant, prêt à prendre en charge les tâches de nettoyage les plus exigeantes. La station de charge assure un rechargement pratique et automatisé pour que votre robot soit toujours prêt à l’action. Deux balais latéraux sont inclus pour une couverture de nettoyage optimale, tandis que les deux brosses garantissent un nettoyage en profondeur de vos sols. La boîte à poussière 2 en 1 offre un stockage pratique pour les débris collectés, et vous disposez de deux filtres HEPA pour maintenir un air purifié.

Avec cinq sacs à poussière supplémentaires inclus, vous êtes paré pour de nombreuses sessions de nettoyage. La brosse de nettoyage facilite l’entretien de votre robot, et le manuel d’utilisation vous guide à chaque étape pour une utilisation optimale. Avec cet ensemble complet, le ROIDMI Eve CC est prêt à devenir votre allié incontournable pour un intérieur toujours impeccable. De plus, vous bénéficiez d’un service après-vente réactif, d’une garantie sur l’appareil et de l’assurance de pouvoir acheter séparément tous les accessoires qui vous seront nécessaires. L’aspirateur Roidmi EVE CC est disponible sur Amazon au prix de 299 €.