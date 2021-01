2021 est à l’heure des écouteurs Bluetooth True Wireless. ces écouteurs sans fil et vraiment sans fil, comme les AirPods d’Apple par exemple. Cependant, ils ne sont pas les seuls sur la scène et bien d’autres concurrents ont vu le jour depuis la sortie de ces écouteurs Bluetooth. C’est le cas chez Jabra comme chez Realme, Honor, ou bien d’autres concurrents fabricants de smartphone.

En fait, toutes les marques proposent des écouteurs Bluetooth maintenant ou presque. Aussi bien Samsung que Oppo, bien sûr Apple mais également Sony. Des marques restent toutefois plus spécialisées que d’autres dans ce domaine. C’est le cas de Master&Dynamics ou de Jabra par exemple. Voici une sélection de 5 paires d’écouteurs Bluetooth qui offriront à vos oreilles un concert de plaisir auditif.

Realme Buds Q

Vraiment pas chers et pourtant très agréables, les Realme Buds Q sont les écouteurs parfaits pour sportifs, mais également pour toute personne souhaitant écouter de la musique. Ceci sans se ruiner bien évidemment. Avec leur tarif indicatif tournant autour d’une trentaine d’euros, ils ont tout pour plaire. Leur boitier se recharge en USB-C et les embouts peuvent être changés à volonté, diverses tailles sont fournies, vous permettant de les adapter parfaitement à vos oreilles.

Honor Magic EarBuds

Toujours un modèle d’un fabricant de smartphones, mais un peu plus connu en France cette fois-ci. Honor a lancé ses écouteurs, les X1 TWS, mais également les Magic EarBuds. Ces derniers, plus onéreux certes mais également meilleurs, ont pour gros avantage de proposer une réduction de bruit active. Ils sont toutefois à 70€ seulement, ce qui est un tarif très intéressant pour une paire d’écouteurs dotée de cette technologie. Le son est bon et même les utilisateurs qui n’aiment pas les intra-auriculaires y trouveront leur compte.

Jabra Evolve 65T

Ces écouteurs Bluetooth Jabra ont pour gros avantage d’arriver avec une petite pochette de transport. En effet, Jabra, une référence dans le domaine, ne fait pas les choses à moitié et propose des écouteurs de qualité avec une très bonne autonomie. Ces derniers proposent également une réduction de bruit mais passive Cela signifie que vous n’aurez pas d’ANC (Active Noise Cancelling). Cependant, le son est vraiment très bon et l’autonomie toujours aussi bonne chez Jabra.

Oppo Enco X

Ce ne sont pas les écouteurs les plus chers mais ils ont le pouvoir de détrôner les AirPods Pro d’Apple. Les Oppo Enco X sont les écouteurs haut de gamme de chez Oppo. Ils disposent d’un boitier de recharge avec la recharge sans fil, permettant d’éviter de les brancher.

Mais ça n’est pas tout cas les Oppo Enco X disposent également de l’ANC, la réduction active du bruit, qui est très performante. En effet, elle permet de réduire les bruits ambiants de manière très efficace. Le son est bon et les paramètres seront encore meilleurs si vous avez un smartphone Oppo, pour les personnaliser. Vous pouvez lire le test des Enco X sur ce site.

Apple AirPods Pro

Les AirPods Pro d’Apple sont des écouteurs Bluetooth très onéreux certes. Toutefois, on peut saluer leurs performances digne de ce nom. Le son spatial, la réduction active du bruit ainsi que la réduction passive grâce aux embouts des écouteurs, tout est très bon. Ils disposent également d’un boitier avec la recharge sans fil. Toutefois, ils restent 100€ plus chers que les Oppo Enco X, mais la qualité et les prestations ont un prix, surtout chez Apple, on atteint les 279€.

