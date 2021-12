UGREEN dévoile le HiTune X6, des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active

Le compte à rebours de la course aux cadeaux débute maintenant ! Et vous allez devoir courir dans les magasins pour dénicher la perle rare pour vos parents, vos ados, vos bébés ou vos conjoints… Les chocolats, c’est démodé ! Les livres, c’est plus écologique en numérique… Mais il reste une valeur sûre : la musique !

Et c’est justement sur ce créneau que se lance la marque UGREEN avec le lancement d’une nouvelle paire d’écouteurs : UGREEN écouteurs sans fil Hitune X6 ANC. C’est la première paire d’écouteurs Bluetooth sans fil à réduction de bruit de la marque… Et évidemment cela vaut le détour. On vous la présente en détail tout de suite !

Le casque UGREEN sans fil Hitune X6

Ce qui interpelle dans un premier temps c’est son design ultra travaillé… D’un bleu-gris original, ses deux oreillettes sont ergonomiquement parfaites… Même en le portant sur de très longues durées, les oreillettes restent confortables et légères. Qui plus est, la manière dont elles sont profilées permet même de faire votre footing en musique… Elles ne tomberont pas, même si vous devez faire quelques petits sauts d’obstacles sur votre parcours… Au niveau de la technologie, le casque Hitune X6 se dote de la toute dernière puce Bluetooth RTL8773BFE de Realtek qui prend charge les technologies suivantes :

Bluetooth 5.1

Technologie de surveillance à double transmission Realtek eRWS sur laquelle la vitesse de transmission est doublée.

Cela permet une ouverture du couvercle très rapide ainsi qu’une connexion beaucoup plus rapide et stable. Le délai est donc beaucoup plus court, et les déconnexions ou blocages n’existent plus sur ce casque… Une fois connecté, il y reste, jusqu’à ce que VOUS décidiez de le déconnecter.

Une réduction active du bruit inédite !

Le casque Hitune X6 prend en charge la technologie ANC, donc la réduction active du bruit. Pour cela, il s’équipe d’une puce spéciale de réduction du bruit numérique à double cœur. Et, grâce à des microphones d’anticipation et de rétroaction à haute sensibilité, ainsi qu’à un microphone réservé aux appels, la réduction du bruit d’anticipation élimine les bruits environnants. Enfin la réduction du bruit de rétroaction réduit, elle, le bruit résiduel dans le conduit auditif.

Je profite de la réduction sur le casque UGREEN HiTune X6 à 48.99€ au lieu de 69.99€

D’ailleurs, la profondeur de réduction du bruit atteint le haut niveau étonnant de 35 dB. En d’autres termes, peu importe le bruit qui vous entoure, le casque va pallier ces bruits pour donner une expérience immersive totalement inédite ! Mettre ce casque sur ses oreilles, c’est comme s’enfermer dans une bulle qui ne laisserait passer que le son que vous souhaitez vraiment.

Et ce n’est pas tout, le casque Hitune X6 possède six micros et des algorithmes à double micro RCV v4.0 sur une oreille. Et c’est grâce à cette coordination logicielle et matérielle que le casque élimine 90% des bruits ambiants inversés. Ce qui fait que la qualité sonore d’un appel reste claire et audible en toutes circonstances, même bruyantes.

Et la qualité sonore ça donne quoi ?

Comme pour la réduction des bruits, le Hitune X6 s’équipe d’une technologie avancée qui représentée par une unité de bobine à diaphragme en diamant de type DLC de 10 mm. Les ajustements sonores peuvent être comparés à un véritable studio de musique. Le casque est un petit laboratoire acoustique à lui tout seul ! Grâce à sa technologie, il affine tous les paramètres acoustiques tout en compensant la qualité sonore… L’écoute d’un morceau de musique classique par exemple sera clair et limpide, totalement fidèle à l’œuvre originale.

Et le casque est également parfait pour les gamers !

Grâce à sa faible latence de 50 ms, il assure une parfaite synchronisation entre ce que l’on voit à l’écran et ce que l’on entend ! Et si, dans votre jeu, certains sons sortent de l’enceinte droite ou gauche, le casque sait les reproduire à l’identique en utilisant qu’une seule oreillette.

Les caractéristiques techniques du casque UGREEN HiTune X6

Temps de charge écouteurs : 1h30

Temps de charge boîtier : 2h

35dB Hybrid ANC, 50ms Faible Latence, SuperBass

Protocole : Bluetooth : 5.1

Autonomie globale de la batterie avec boîtier de charge : 24h

Distance de travail : 10m

Etanchéité à la poussière et à l’eau grâce à ZPX5, les oreillettes sont étanches à la poussière et à l’eau.

Ce casque HiTune X6 s’utilise dans toutes les situations possibles : au bureau, pour lire (ou écouter) un livre, jouer à des jeux… Ou tout simplement pour s’isoler le temps d’une sieste des bruits environnants par le passage d’une musique zen et douce !!! Et n’oublions pas sa fonction principale : écouter de la musique avec un son digne des plus grands !

Avec un tout petit de prix, c’est le cadeau à ne pas manquer pour ce Noël 2021… On vous promet que vous ne le regretterez pas ! Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir et écouter du bon son, ou travailler en toute sérénité, ce casque offre toutes les garanties d’un produit de qualité… Et le confort en plus ! Code de réduction HITUNEX6N1 (10 euro de réduction) valable du 3/12/2021 au 13/12/2021

