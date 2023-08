Une belle promotion sur l’évier de cuisine design et multifonction Senhill (livraison gratuite)

Dans une maison, il est désormais une pièce centrale qui l’était moins autrefois : la cuisine. Dans cet endroit, nous cuisinons évidemment, mais nous prenons aussi notre café ou bavardons en famille autour d’une assiette de tapas. La cuisine de nos grands-mères se devrait d’être fonctionnelle, mais n’était pas forcément « esthétique » et ceci a bien changé de nos jours. Aujourd’hui, lors d’une vente, elle peut être le déclic pour les futurs acheteurs et cela passe forcément par la « beauté » des meubles et accessoires. L’évier est dorénavant un élément décoratif et ceux en acier inoxydable ont le vent en poupe. Nous vous proposons de découvrir l’évier de cuisine Senhill pour donner une touche classe à votre cuisine. C’est parti.

Présentation de l’évier de cuisine Senhill

L’évier de cuisine Senhill est construit en acier inoxydable de qualité supérieure, plus précisément en T304. Ce matériau est réputé pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion, à l’oxydation et aux rayures. Grâce à la nanotechnologie de pointe de l’industrie utilisée dans sa fabrication, la surface de l’évier est lisse, antistatique et très facile à nettoyer. Vous pourrez ainsi dire adieu aux traces tenaces de saleté et aux résidus d’eau. De plus, il se dote d’une sous-couche d’absorption du son et d’un tampon silencieux en EVA épais, pour éviter les bruits désagréables d’un robinet qui goutte. Côté accessoires, il est livré avec un panier coulissant et un distributeur de savon intégré, pratique pour une hygiène irréprochable et du savon à portée de main. Avec l’évier, les accessoires suivants vous seront également livrés : un panier coulissant, des tuyaux et bonde avec le bouchon et les trois caches trous des robinets.

Des dimensions optimales pour plus d’efficacité

Le Senhill Évier de Cuisine a été pensé pour offrir une grande capacité, garantissant ainsi un espace de travail ininterrompu. Avec ses dimensions de 60 × 45 x 20 cm, il est idéal pour les cuisiniers amateurs et professionnels. Son fond légèrement incliné avec une ligne de guidage d’eau en forme de X assure un écoulement rapide et complet, évitant de cette façon tout blocage désagréable. Côté design, le Senhill Évier de Cuisine arbore une forme rectangulaire aux coins arrondis R10. Non seulement ces coins maximisent l’espace de travail dans la cuve de l’évier, mais ils apportent également une touche contemporaine et élégante à votre cuisine.

Facilité d’installation et de maintenance

L’évier de cuisine Senhill est conçu pour une installation aisée sans endommager vos comptoirs. Que vous choisissiez une installation par chute, sur le comptoir ou en sous-plan, vous apprécierez sa simplicité de mise en place ! De plus, son entretien est un jeu d’enfant grâce à sa surface en acier inoxydable, qui reste propre et éclatante avec un simple nettoyage régulier. Cet évier de cuisine coûte actuellement 134,99 € avec livraison gratuite (non prime) sur Amazon. Si vous envisagez de refaire votre cuisine ou simplement de changer votre vieil évier en aluminium, c’est peut-être le moment de faire chauffer la carte bleue ? Une dernière précision, les internautes ayant déjà acheté cet évier notent qu’il est conforme à leurs attentes, mais regrettent que la notice en français ne soit pas incluse dans le colis.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales