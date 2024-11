L’évier de cuisine multifonction Fulgutonit avec fontaine et rince verre est à seulement 219 €

Lorsque l’on décide de rénover une cuisine, nous changeons les meubles, l’électroménager, ou nous pratiquons parfois l’homestaging, une pratique économique et plus écologique. Néanmoins, il y a souvent un meuble auquel nous ne pensons pas toujours : l’évier ! Pourtant, il est absolument indispensable et apporte une touche design à une cuisine. De plus, les éviers actuels sont fonctionnels et disposent d’accessoires qui s’avèrent très utiles. Je pourrais, par exemple, citer un rinceur à verre, qui évite de gaspiller de l’eau, ou encore un bac pour rincer les légumes, etc. Je vous propose de découvrir l’un de ces modèles, qui redonnera un coup de jeune à votre cuisine, même ancienne. Alors ? Envie de redécorer votre cuisine ? L’évier Fulgutonit est au prix de 219,99 €* sur Amazon et la livraison est gratuite.

Présentation de l’évier Fulgutonit

Cet évier, baptisé Nano Durable, est fabriqué en acier inoxydable, ce qui lui confère une grande durabilité et une grande facilité d’entretien. De plus, il est recouvert d’un revêtement nano en nid d’abeille, qui résiste aux rayures. En termes d’équipement, ils sont nombreux, et je vais commencer par vous parler du robinet qui est un modèle extractible 3-en-1, et propose trois modes de sortie d’eau. Le premier étant le mode colonne d’eau pour un débit classique, le second, le mode rinçage permet un effet douchette, et le dernier à double lame, pour un rinçage diffus. La température de l’eau est ajustable simplement en tournant l’interrupteur vers la gauche. Et, en tournant vers la droite, vous disposez d’un écoulement en cascade, une fonctionnalité parfaite pour le nettoyage des légumes.

Un évier qui permet de faire des économies

Pour vous parler des économies qu’il est possible de réaliser, je m’arrêterai sur l’accessoire qui permet de rincer les verres. En réalité, cela ressemble au rinçage que l’on trouve dans les bars pour les fûts de bière sous pression. Et, cela peut vous permettre de réaliser des économies. Sous pression, la fonction rinçage assure de nettoyer une tasse ou un verre en quelques secondes. Une opération que je réalise plusieurs fois par jour et qui, finalement, consomme beaucoup d’eau lorsque je la fais au robinet. Grâce à la fonction rinçage, je consommerai donc moins d’eau.

Tous les accessoires compris avec cet évier

Cet ensemble d’évier de cuisine tout-en-un propose en conséquence une solution complète et personnalisable pour votre espace de cuisine. Il comprend un évier en acier inoxydable, un robinet extractible pour la cascade, un robinet pour eau filtrée, un rince tasses, une planche à découper, un bassin, un panier à filtre, et des pièces complètes de contrôle de l’écoulement. Les accessoires sont accompagnés d’instructions détaillées pour un montage facile et permettent un réarrangement flexible en mode DIY.

Les positions du rince tasses, du robinet pour eau filtrée, et du contrôle de l’écoulement sont interchangeables, vous permettant d’adapter l’aménagement de l’évier selon vos préférences et habitudes de cuisine. Pour terminer, sachez que ses dimensions sont les suivantes : 46 (P) x 75 (L) x 21,5 (H) cm. Je vous rappelle son prix de 219,99 €* avec les frais de port gratuits. Alors, êtes-vous convaincus par cet évier moderne et pratique ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 6 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

