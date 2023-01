Bliote réinvente en profondeur l’évier de cuisine avec une vasque innovante et multifonction

Préparer, laver, rincer, etc. on effectue tellement d’opérations dans l’évier de la cuisine. Alors qu’il s’agit d’une zone importante de cette pièce, on lui accorde peu d’attention lorsqu’on le choisit. Pourtant, les modèles présents sur le marché varient largement. Ces derniers temps, l’évier encastrable en cascade est en vogue. À la différence de l’évier à poser, celui-ci s’intègre directement dans le plan de travail. Les modèles les plus récents s’accordent plus particulièrement avec un style de cuisine design. Bliote, une enseigne spécialisée dans la fourniture d’équipements de cuisine et de salle de bain, propose un évier encastrable en cascade que nous allons vous présenter.

Bliote : un évier durable et résistant

Les éviers de cuisine peuvent être conçus avec différents types de matériaux comme la pierre, la résine acrylique, ou encore la céramique. Celui de Bliote est fabriqué avec la matière la plus prisée du marché : l’acier inoxydable. Ce métal se démarque particulièrement par sa durabilité et sa résistance. Il résiste parfaitement bien aux chocs, à la corrosion ainsi qu’à la rouille. Ce grand bac de 33 × 18 pouces promet de vous accompagner sur plusieurs années en restant sous un état optimal. Ajoutons, par ailleurs, qu’en plus de supporter les températures élevées, il est aussi facile à nettoyer. Sa finition satinée permet effectivement un entretien plus simple.

Un évier polyvalent

L’évier Bliote vous propose trois types de lavage. Il est, tout d’abord, muni d’un robinet suspendu standard. Ce dernier peut être décroché et baladé selon vos besoins. Le robinet dispose d’un afficheur de température de l’eau. Et afin de favoriser son aspect pratique, il est aussi muni d’un dispositif de réglage du flux qui sort. Ensuite, vous avez un jet allongé horizontal traversant la base du robinet. Sur toute une ligne, ce dernier projette de l’eau sous forme de cascade. Ce mode de lavage privilégie le confort d’utilisation. Enfin, l’accessoire bénéficie d’une station de rinçage de verres. Pour utiliser le dispositif, vous devez simplement y placer le verre à l’envers. Lorsque vous exercez une petite pression sur l’ustensile, un jet d’eau est propulsé pour laver l’intérieur.

Un modèle accessoirisé

L’évier Bliote vous est livré avec plusieurs accessoires, dont un compartiment de style passoire. Ce dernier convient pour rincer et égoutter les fruits et les légumes. L’équipement s’accompagne aussi d’une sorte de bac de vidange.

Les deux accessoires peuvent être montés sur l’évier en les installant sur les rebords. Vous recevez également une planche à découper en bois qui est, elle aussi, montable sur l’évier. Cette configuration vous permet d’économiser de l’espace, car vous transformez votre évier en un véritable plan de travail.