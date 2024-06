Une double promotion très intéressante sur les robots de piscine Aiper SCUBA S1 et S1 Pro

Si vous vivez dans le sud de la France, vous avez peut-être pu profiter de votre piscine ! Pour nous, qui sommes dans le nord, c’est un peu plus compliqué ! Certes, elle est prête à nous accueillir avec son eau limpide, mais la température ressemble plus à celle de l’océan Arctique que de la mer Méditerranée ! En attendant, le seul qui en profite, c’est notre robot de piscine, qui nettoie méthodiquement, chaque jour, les quelques débris que le vent a pu déposer dans la piscine ! Je vais vous présenter deux robots piscines de la marque Aiper, le SCUBA S1 et le SCUBA S1 Pro, accessibles et efficaces, ils seront les garants d’une piscine propre en toutes circonstances. Découverte.

Présentation du robot piscine Aiper SCUBA S1 Pro

Le Aiper SCUBA S1 Pro est conçu pour vous faciliter le nettoyage de votre piscine grâce à son système de filtration à deux couches. Combiné avec des moteurs sans balai quadruples, il fournit une puissance de brossage et d’aspiration exceptionnelle. Aucun débris ni saleté ne lui échappera puisqu’il est capable de capturer et de stocker des débris aussi petits que 3 microns dans son panier de débris de 5 litres. Concernant les données plus techniques, il dispose d’une puissance d’aspiration de 100 GPM (379 LPM), et nettoiera autant le fond de la piscine que les murs de la piscine, jusqu’à 5 cm au-dessus de la ligne d’eau. En termes de filtration, il se dote d’un panier filtrant extra-fin qui capture aussi les algues vertes et les micro-organismes de votre bassin. J’aime le fait qu’il dispose d’un Mode ECO qui lui permet de nettoyer automatiquement toutes les 48 heures, pendant 45 minutes, soit une propreté maximale durant une semaine entière.

Caractéristiques techniques et contenu du colis

Type de piscine idéal : piscines enterrées

Taille maximale de la piscine : jusqu’à 200 m² avec une longueur maximale de 20 m

Moteurs : 2 moteurs de propulsion sans balai et 2 pompes sans balai

Capacité du panier filtrant : 5 l

Autonomie de la batterie : jusqu’à 180 minutes

Temps de charge : 4 heures

Modes de nettoyage : sol, mur, ligne d’eau, auto, mode ECO

Le contenu du colis

Un robot piscine Aiper SCUBA S1 Pro

Un chargeur DC

Un manuel de l’utilisateur

Un crochet de récupération

Le robot de piscine Aiper SCUBA S1 Pro est actuellement disponible au prix de 1 019,99 €* au lieu de 1 499,99 € sur le site officiel eu.aiper.com. De plus, vous recevrez gratuitement une serviette de plage verte, une paire de lunettes de natation et un sac de plage violet.

Présentation du robot piscine Aiper SCUBA S1

Le SCUBA S1 d’Aiper, c’est le compagnon idéal des piscines de taille moyenne ! Conçu pour nettoyer les sols, les murs (ou les parois), il pourra grimper seul le long des parois et jusqu’à 5 cm au-dessus de votre ligne d’eau… Si votre piscine est parfaitement remplie, il ne devrait pas vous rester grand-chose à nettoyer après son passage. Comme le premier modèle présenté, ce robot aspirateur est conçu pour s’attaquer efficacement aux sols, parois et lignes d’eau de votre piscine. Une eau de piscine toujours propre grâce à son grand panier filtrant de 180 microns, qui capture efficacement les gros débris ainsi que les particules fines. Et, en plus, il est intelligent, car il s’équipe de la technologie de navigation WavePath 2.0 qui optimise les itinéraires de nettoyage du robot SCUBA S1, permettant une couverture complète de la piscine tout en minimisant le temps de nettoyage. Les robots « classiques » peuvent laisser des zones sales, car sans cartographie, il arrive fréquemment que le robot passe plusieurs fois au même endroit. Ce ne sera jamais le cas avec le SCUBA S1 d’Aiper.

Pour réaliser un nettoyage parfait, le SCUBA S1 s’équipe de petites chenilles qui lui permettent de naviguer facilement à travers les canalisations, les marches, les coins et autres surfaces irrégulières de la piscine. Quatre modes de nettoyage sont proposés par le SCUBA S1. Le mode Auto qui nettoie tout seul, les parois, la ligne d’eau, et le sol. Le mode Eco qui nettoie votre piscine toutes les 48 heures pendant 45 minutes. Le mode sol pour nettoyer le sol et uniquement le fond de la piscine. Et, bien sûr, le mode paroi pour se focaliser exclusivement sur les parois. Enfin, sachez qu’Aiper propose pour tous les robots piscine, une garantie de deux ans et une assistante technique à vie, pour pallier le moindre souci rencontré. J’ajouterai quelques détails et notamment le fait, que pour une fois, ce robot est disponible en plusieurs coloris : argent, noir, blanc, gris, bleu, vert et violet… Un détail qui, je trouve, apporte une certaine originalité au robot !

Les caractéristiques techniques et le contenu du colis

Avant d’entrer dans les détails de ses caractéristiques techniques, sachez que le SCUBA S1 s’adapte à toutes les piscines, même les plus petites, et jusqu’à 150 m². En termes de dimensions, il mesure 39 cm de longueur, 22,2 cm de largeur et 44,5 cm de hauteur, ce qui fait de lui, un appareil compact, facile à ranger l’hiver venu. De plus, avec un poids de 7,5 kg, il s’avère assez léger pour être déplacé et installé facilement, tout en restant robuste pour un fonctionnement efficace. Enfin, sachez qu’il fonctionne sur batterie, éliminant ainsi les contraintes des câbles électriques.

Les caractéristiques techniques

Type idéal : piscine enterrée

Taille de la piscine : 150 m² pour une longueur de 15 m

Matériau de piscine approprié : béton, fibre de verre, vinyle, carreaux

Système de drainage : sortie rapide de l’eau

Moteur : deux moteurs à entrainement et un moteur sans balais

Type de nettoyage : aspiration et un rouleau PVC actif

Puissance d’aspiration/vitesse de déplacement : 70 GPM (265 LPM)

Panier filtrant fin : 180 microns

Panier filtrant : 3,5 l

Autonomie de la batterie : jusqu’à 150 minutes

Durée de chargement : 3 à 4 heures

Sélection du mode de nettoyage : sol, mur, ligne d’eau, auto

Le contenu du colis

Un robot piscine Aiper SCUBA S1

Un chargeur DC

Un manuel de l’utilisateur

Un crochet de récupération

Le robot de piscine Aiper SCUBA S1 est actuellement disponible au prix de 699,99 €* mais vous pouvez bénéficier d’un coupon de 100 € en passant commande sur Amazon avant le 16 juin 2024. De plus, vous recevrez gratuitement une serviette de plage verte, une paire de lunettes de natation et un sac de plage violet.

