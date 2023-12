Uzimoo : le ventilateur et « amplificateur » de poêles à bois est à moins de 35 € dans cette boutique

Alors que l’hiver s’installe doucement, les poêles à bois ou à pellets vont tourner à plein régime. Des températures plutôt douces pour une mi-décembre, qui ne devraient pas durer, si l’on se fie à la normalité des saisons. Lorsque l’on utilise un poêle sur un conduit d’évacuation, celui-ci chauffe, mais la chaleur accumulée n’est pas correctement redistribuée. En effet, la chaleur monte, c’est bien connu, et ce n’est pas forcément au plafond que nous en avons le plus besoin. Pour remédier à cela, pourquoi ne pas installer un ventilateur de poêle comme le modèle Uzimoo vendu actuellement à 33,29 € sur Amazon. Petit plus : il bénéficie d’une réduction de 10 % en cochant la case adéquate avant la mise au panier. Découvrez comment ce ventilateur de poêle peut vous faire gagner quelques degrés.

Présentation du ventilateur de poêle Uzimoo

Le ventilateur de poêle à chaleur est une solution idéale pour toutes les maisons équipées d’un poêle à bois, proposant une manière écologique d’optimiser la chaleur générée par votre appareil. Ne nécessitant ni piles ni électricité, ce petit ventilateur tire profit de la chaleur naturelle de votre poêle, permettant une utilisation aisée et économique. Son installation est simple, sans nécessité d’assemblage. L’opération silencieuse de ce ventilateur de poêle est un avantage notable, fonctionnant en dessous de 25 dB. À ce niveau sonore très bas, le ventilateur améliore la circulation de l’air chaud dans la pièce, procurant un confort accru sans produire de bruit gênant.

Où placer le ventilateur pour un maximum d’efficacité ?

L’installation du ventilateur se fait en quelques minutes, et vous avez le choix entre l’installation directement sur le conduit ou sur la surface plane du poêle. Ensuite, il se déclenchera dès la température nécessaire atteinte. Fonctionnant grâce à l’effet Peltier, il fonctionne sans pile ni électricité. Rappelons que l’effet Peltier est un phénomène thermodynamique découvert par le physicien français Jean-Charles Peltier au XIXe siècle. Lorsqu’un courant électrique traverse ces deux conducteurs, pour ce cas-ci c’est le conduit (ou le poêle) et le ventilateur métallique, des réactions thermiques se produisent à leurs jonctions. Un côté de l’élément Peltier absorbe de la chaleur, tandis que l’autre côté libère de la chaleur. Cela crée une différence de température entre les deux côtés de l’élément.

Que faut-il savoir de plus sur le ventilateur Uzimoo ?

En matière de sécurité, le ventilateur de poêle est équipé d’une protection contre la surchauffe, capable de résister à des températures élevées allant jusqu’à 350 °C (662°F). Des bandes bimétalliques intégrées au bas du ventilateur jouent un rôle crucial dans cette fonction. Lorsque la température de fonctionnement maximale est atteinte, la feuille bimétallique sous la base se plie automatiquement pour soulever le ventilateur, réduisant ainsi la surface de contact thermique. Cette dernière préserve le moteur du ventilateur. Il fonctionne sur une plage de température allant de 80 à 350 °C et atteint une efficacité maximale de 200 à 300 °C. En adoptant ce ventilateur de poêle, vous réalisez des économies significatives, réduisant jusqu’à 38 % des coûts de bois ou de combustible tout en maximisant le confort thermique de votre espace. Le ventilateur autoalimenté est vendu actuellement à 33,29 € sur Amazon. Que pensez-vous de ce ventilateur ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

UZIMOO Ventilateur Poele à Bois, 7 Pales Ventilateur Cheminée,Ventilateur de Poêle avec Theromètre, écologique, Répartition Efficace de La Chaleur Pour Brûleurs à Bois et Cheminées Ventilateur de poêle à chaleur: Ce petit ventilateur de poêle à bois est un ajout parfait à chaque maison qui a un poêle à bois. Pas de piles ni d'électricité nécessaires, mais simplement la... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez