Vente Flash : Fiido fracasse les prix sur son vélo électrique pliable Fiido X

Cette perle rare pourrait être le vélo électrique FIIDO X, l’un des plus puissants et élégant du marché actuel, qui compte, à son actif, plus de dix brevets d’innovation. Avec ce vélo électrique, vous irez là où vous le souhaiterez, quand vous le désirerez, sans vous soucier, ni de son endurance, ni du confort qu’il vous apportera… Structure pliante, cadre monobloc, batterie amovible, lumières LED et bien d’autres choses encore à découvrir immédiatement ! Le vélo est proposé à 1 799 $ avec 200 $ de réduction avec le code promotionnel FX20

Les principales caractéristiques à connaître sur le FIIDO X

Nous reviendrons en détail ensuite sur les caractéristiques de ce vélo électrique mais ses principaux avantages sont :

Cadre en une seule pièce, qui le rend solide et résistant.

Batterie amovible de grande qualité qui se trouve dans le tube de la selle.

Rail coulissant pour la batterie, ce qui permet aussi une connexion sans fil de cette batterie.

Lampes LED d’origine.

Structure de pliage cachée.

Dix brevets d’innovation déposée.

Rouler avec aisance et élégance…

Le Fiido X se dote d’un capteur de couple pour une expérience de conduite plus réactive et intuitive. Le moteur silencieux à faible résistance vous assure une conduite facile, même sans assistance électrique. Pour permettre une expérience optimale, le Fiido X possède un profil aérodynamique pour réduire la résistance au vent, et ce, dans n’importe quelle condition climatique. Grâce à sa batterie puissante, vous pourrez parcourir environ 130 km en une seule charge, ce qui vous laisse largement de quoi faire de belles balades !

Un vélo électrique enfantin à utiliser…

Avec le FIIDO X, vous êtes toujours prêts à rouler en conservant un maximum de sécurité… L’une des plus importantes caractéristiques de ce vélo électrique est la facilité avec laquelle vous pouvez l’utiliser dès sa livraison. Il intègre, en effet, une technologie pliante en trois secondes qui facilite la portabilité et bien sûr, le stockage. La batterie s’installe en quelques secondes, et elle bénéficie en plus, d’un système de sécurité sans clé contre le vol. Toujours dans la facilité d’utilisation, ce vélo électrique possède une géométrie exceptionnelle et une tige de selle abaissable, qui permet à toutes les morphologies de l’utiliser (de 1,50 à 1,80 mètre).

Un compagnon sûr et fiable…

Le Fiido X ne vous demandera pas non plus un grand entretien même si vous l’utilisez très régulièrement. Grâce à une haute protection XP54 contre la poussière et l’eau, vous n’aurez pas grand-chose à faire pour le garder propre… Concernant la sécurité, il s’équipe de feu avant et arrière-LED et se dote de freins à disque hydrauliques qui renforcent la sécurité grâce à leur puissance de freinage supérieure. En outre, le Fiido X a obtenu la certification de sécurité EN15194 de l’UE pour garantir la sécurité de tous les cyclistes lors de leurs déplacements. Cet e-bike est un incontournable pour les vélotafeurs du monde entier et fera le meilleur compagnon d’aventure pour les passionnés de balades en pleine nature…

En savoir plus sur la marque Fiido ?

Fiido est une entreprise de “technologie sportive intelligente” qui se concentre sur les E-bikes et les trottinettes. Fiido vise à révolutionner la mobilité et à aider le monde à devenir écologique en garantissant des expériences de conduite exceptionnelles aux cyclistes du monde entier. L’entreprise, fondée en 2016, se concentre sur la recherche, le développement et l’innovation pour proposer des solutions de mobilités douces, performantes et sécuritaires. La satisfaction des clients est, bien entendu, au cœur de la stratégie de l’entreprise qui souhaite leur apporter tous les avantages d’un vélo ou scooter électrique, sans les conséquences de certains modèles moins performants.

Toutes les caractéristiques techniques

MODÈLE FIIDO X 250 W (250W)

Batterie : 417,6Wh

Marque de batterie : DMEGC 18650

Cycle de la batterie : 800 fois

Temps de charge : 7 heures

Température de fonctionnement : -10°~50°

Système de sécurité Fiido

Écran : LED avec port de chargement USB

Vitesse maximale : 25 KM/h en assistance électrique

Système d’engrenage : Shimano 7 vitesses

Moteur : Moteur à engrenages sans balais de 250 W

Autonomie en mode d’assistance électrique 130 km

Système de freinage hydraulique

Matériau du cadre : Alliage en magnésium

Poids net : 19.8 kilos

Tension d’entrée : 100~240 V

Taille de roues : 20”*1.95 pouce

Pendant la période du 23 au 26 octobre (GMT10:00-10:30) bénéficiez des avantages suivants :

Un crédit d’une durée limitée de 1 $ pour 1 000 $. Acheter le Fiido X pour 800 $.

Article Partenaire