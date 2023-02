Vente Flash : la montre connectée FutureGo Mix2 AMOLED Bluetooth est à prix cassé sur HiFuture

Le mois de janvier est généralement celui des « bonnes résolutions », et parmi ceux qui en prennent, 42 % souhaitent se mettre ou se remettre à pratiquer le sport. Souvenez-vous de vos courses d’endurance, au collège, à l’arrivée, il fallait compter ses pulsations en posant les doigts sur notre cou. Depuis, les choses ont évolué, et désormais le suivi cardiaque ou de sommeil, est possible, via les montres connectées. C’est peut-être l’occasion de découvrir le dernier modèle proposé par Hifuture, la FutureGo Mix2 qui allie design élégant, cadre métallique, écran AMOLED, et technologie évidemment. Présentation.

Les points forts de la FutureGo Mix2

La nouvelle montre connectée d’Hifuture se dote d’un superbe cadre métallique qui va littéralement fusionner avec votre poignet. Elle se dote d’un superbe écran AMOLED afin de vous procurer des couleurs éclatantes. Grâce à la technologie qu’elle embarque, l’écran reste constamment allumé, vous pouvez ainsi contrôler à tout moment vos notifications, et suivis de santé. Dotée de la dernière technologie Bluetooth, elle se connecte facilement à tous les smartphones, et pourra vous suivre « au bout du monde » !

Côté surveillance de santé, elle va vous permettre une surveillance dynamique de votre fréquence cardiaque et de votre sommeil. Adapté à de nombreux sports, comme la boxe, le football, le cyclisme, et bien sûr la course à pied, elle se destine à tous les sportifs quelle que soit l’activité pratiquée. Partenaire d’entraînement parfait, vous n’aurez pas à vous soucier très rarement de sa batterie puisqu’elle affiche une autonomie de 12 jours. La montre connectée FutureGo Mix2 gère l’application FitCloud, et dispose d’un indice d’étanchéité élevé (IP68).

Quelques détails supplémentaires pour vous séduire

Le premier détail qui pourrait vous faire craquer c’est évidemment son prix, puisqu’elle affiche 94,99 $ seulement sans réduction. La FutureGo Mix2 est la nouvelle génération d’appels BT smartwatch. Et, sur cette génération de montre, Hifuture utilise une seule puce 2 en 1 plus puissante, ce qui la rend plus facile à utiliser. Au niveau du design, elle se dote d’un super écran tactile à finition métallique et d’un cadran à aiguilles. Avec elle, vous allez pouvoir laisser votre smartphone dans votre poche, elle vous permet, en effet, de contrôler votre musique, de recevoir vos appels ou SMS.

Et bien entendu, de suivre vos données de santé lorsque vous pratiquez votre sport préféré. La réception et l’émission d’appel sont rendues possible grâce aux haut-parleurs et au micro-intégrés directement à la montre. Enfin, la technologie Fourth Gen Sensor, permet un suivi efficace de la respiration méditative, de la surveillance du stress ou du sommeil. Vous savez ainsi, à tout moment, si vous devez allonger vos nuits, ou forcer un peu sur l’exercice physique.

Les spécificités techniques de la FutureGo Mix2

Écran : 1.43”

Résolution : 466 × 466

Toucher Full touch

Système Android 8.0 ou supérieur/IOS 12 ou supérieur

Bluetooth version: 5.3 B L E

Puce : RTL8763EW

Batterie : 400m Ah

Support SPK

Haut-parleur étanche 0815

Mode de chargement Câble à broches Pogo

Niveau d’étanchéité IP68

Matériau Alliage de zinc

Support NFC : 13.56MHZ

Taille de la montre 55.9*49.35*14.3 (sans bande)

Largeur de la bande 120*80*22

Couleurs disponibles : Noir, Gris, Orange

Synchronisation des applications Android et Apple : FitCloudPro

Bénéficiez d’une réduction de 16 $ grâce au code promo MIX2ONE, soit la FutureGo Mix2 au prix de 78,99 €.

Je profitte de l’offre sur HiFuture

Article Partenaire