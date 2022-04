Vente flash : Xiaomi vous offre 3 belles réductions sur ses smartphones pour le Xiaomi Fan Festival

Vous ne le savez peut-être pas, mais, chaque année, Xiaomi propose le Xiaomi Fan Festival ! Cet événement est l’occasion de profiter d’offres exceptionnelles et de prix cassés sur de nombreux appareils de la marque… Le Xiaomi Fan Festival ne dure que quelques jours, et si vous souhaitez changer de smartphone ou vous acheter leur dernier aspirateur intelligent, c’est le moment où jamais de vous faire plaisir… Les offres ne durent pas longtemps et les quantités sont limitées ! Nous avons choisi de mettre en avant trois produits : le Redmi Note 11, le Xiaomi 12X ou encore sur l’aspirateur Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C… Des remises de folie… Mais attention, vous n’avez que jusqu’au 5 avril pour en profiter !

Les offres sur le Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 est l’un des quatre smartphone de la gamme Note 11… Il est le plus accessible des quatre et se dote de nombreuses fonctionnalités pour un prix très attractif. Il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680 4G épaulé par 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Côté écran, c’est un AMOLED de 6,43 pouces 90Hz qui vous accueille. Côté photographie, vous pourrez compter sur un capteur principal de 50 mégapixels, et un module photo polyvalent avec un capteur principal de 50 mégapixels, trois capteurs secondaires de 8 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels, et une caméra avant de 13 mégapixels, puissante pour de beaux selfies. Enfin, la batterie du Red Mi Note 11 est de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide de 33 W. Il se connecter en Bluetooth 5.0, dispose d’un GPS et le taux de rafraîchissement de l’écran est de 90Hz. La promotion est disponible sur AliExpress.

Je profite de cette offre sur AliExpress

Les offres sur le Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 est un téléphone équipe d’un processeur Snapdragon®8 Gen 1, disponible en plusieurs plusieurs coloris. Pour les différentes versions nous avons le 8 Go de RAM + 128 Go de ROM, la version 8 Go + 256 Go ou 12 Go + 256 Go. Les smartphones sont dotés d’un chargeur original EU. Pour l’affichage du téléphone, celui-ci dispose d’un écran de 6.28 pouces FHD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie affiche une puissance 4500 mAh, de 67 W en filaire et de 50 W en charge turbo sans fil. Au niveau de l’APN, le téléphone est équipé d’une caméra principale de 50 Mp, grand angle, une caméra ultra grand angle de 13 Mp, une caméra télématique de 5 Mp et la caméra avant de 32 Mp. Le smartphone est compatible 5G ainsi que tous les autres réseaux (de 2G à 5G inclus). A noter également que ce dernier dispose d’un capteur à empreinte digitales. La promotion est disponible sur AliExpress.

Je profite de cette offre sur AliExpress

Les offres sur le Xiaomi 12 X

Le Xiaomi 12 X est un smartphone haut de gamme qui dispose d’un écran AMOLED de 6.28 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon 870 et jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le système photo du Xiaomi 12 X est ultra performant avec un grand-angle de 13 mégapixels, un capteur télémacro de 5 mégapixels, un capteur secondaire de 13 mégapixels et une caméra avant parmi les plus performantes actuellement avec 32 mégapixels. Impressionnant ! Pour la batterie, vous pourrez compter sur une batterie de 4500 mAh ‘compatible avec une charge rapide de 67 W, une charge sans fil de 50 W et une charge inversée de 10 W. La promotion est disponible sur AliExpress.

Je profite de cette offre sur AliExpress

Sachez également que la promotion est disponible sur EBay sur cette page.