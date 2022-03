Le Xiaomi 12, 12X et 12 Pro sont déjà en promotion sur AliExpress

Le printemps revient et c’est l’occasion pour la marque Xiaomi de revenir sur le devant de la scène… Après la dernière série, la marque chinoise revient encore plus fort avec trois nouveaux modèles : les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro… Et comme à leur habitude, les performances de ces derniers modèles sont à couper le souffle… Rendre la haute technologie des smartphones accessibles au plus grand nombre est depuis longtemps le leitmotiv de Xiaomi. Et cela semble encore se vérifier avec cette étonnante série 12 que l’on vous présente tout de suite !

Le Xiaomi 12

Le Xiaomi 12 s’équipe d’un processeur Snapdragon®8 Gen 1 et est disponible en plusieurs versions et plusieurs coloris (gris-bleu-violet). Pour les versions on retrouve le 8 Go de RAM + 128 Go de ROM, la version 8 Go + 256 Go ou 12 Go + 256 Go. Les smartphones disposent tous d’un chargeur original EU. Du côté de l’écran, vous pourrez compter sur un 6.28 pouces FHD avec affichage de points. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz et le taux d’échantillonnage tactile est lui, de 480 Hz. Pour la batterie, il s’équipe d’une 4500 mAh, de 67 W en filaire et de 50 W en charge turbo sans fil.

Côté photographie, c’est du grand art avec une caméra principale de 50 Mp, grand angle, une caméra ultra grand angle de 13 Mp, une caméra télématique de 5 Mp et la caméra avant de 32 Mp. Enfin il fonctionne sous le système d’exploitation MIUI 13, Android 12 et prend en charge Google Play. Evidemment il est compatible 5G ainsi que tous les autres réseaux (de 2G à 5G inclus), NFC, Wi-Fi 6 et 6E, prend en charge le Bluetooth 5.2, possède un GPS et un déverrouillage par reconnaissance faciale AI. Il dispose également d’un capteur à empreinte digitales, d’une prise casque 3.5 mm et de deux haut-parleurs – à partir de 636,09€ sur AliExpress

Le Xiaomi 12X

Le Xiaomi 12X est également vendu avec un chargeur original EU. Ce deuxième modèle de la marque dispose d’un processeur Snapdragon®870, d’un écran Full HD de 6.28 pouces avec AMOLED DotDisplay. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz et le taux d’échantillonage de 480 Hz en 2400 x 1080 pixels. Le 12 X existe en deux versions, le 8 Go + 128 Go ou le 8 Go + 256 Go. Comme le modèle précédent,

les performances photographiques sont au rendez-vous avec une triple caméra arrière de 50 Mp + 13 Mp + 5 Mp et une caméra avant de 32 Mp. Il s’équipe d’une batterie de 4500 mAh (Typ) et d’une charge turbo filaire de 67 W. Son système d’exploitation est le MIUI 13 qui se base sur Android 11, il prend en charge GooglePlay et plusieurs langues évidemment. Enfin, il fonctionne sur tous les réseaux : 2G/3G/4G et 5G, NFC, Wi-Fi 6 et en Bluetooth 5.1. Il se dote aussi de deux haut-parleurs et d’une double SIM. Le Xiaomi 12 X se décline en trois couleurs : noir, violet et bleu – à partir de 408,59€ sur AliExpress en profitant du coupon de réduction de 100$.

Le Xiaomi 12 Pro

Nous avons évidemment gardé le meilleur pour la fin avec le Xiaomi 12 Pro… C’est un peu la Rolls Royce de cette nouvelle série que lance Xiaomi ! Comme les autres smartphones de la série 12, il sera livré avec un chargeur original EU… Son processeur est plus puissant que sur les deux premiers puisqu’il se dote d’un Snapdragon 8 gen 1 Octa Core… Lui aussi existe en trois coloris : gris/bleu/violet et le violet est juste magnifique soit dit en passant !

L’écran est un peu plus grand que sur les deux premiers, c’est un Flexible AMOLED de 6.73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480 Hz et une résolution en 3200 x 1440… Le Xiaomi 12 Pro est disponible en deux versions : 8 Go + 256 Go ou 12 Go + 256 Go… Côté photo, attention il scrute tous vos faits et gestes avec une triple caméra arrière 50 Mp + 50 Mp + 50 Mp, on vous avait prévenu !

La caméra avant reste la même que sur les deux premiers modèles avec 32 Mp. Pour la batterie c’est une 4600mAh avec charge de 120W, charge sans fil de 50W, et charge inversée sans fil de 10W. Il supporte évidemment tous les réseaux également, de 2G à 5G (à condition qu’elle soit disponible). Il se connecte via Bluetooth 5.2, GPS… Un petit bijou de technologie ce modèle hyper performant qui malgré toutes ses qualités ne vous demandera pas de faire un crédit à la banque ! à partir de 909,09€ sur AliExpress