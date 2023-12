XGIMI casse les prix sur ses vidéoprojecteurs pour Noël (jusqu’à 424 € de réduction)

Vous n’avez pas encore trouvé le cadeau idéal à mettre sous le sapin ? Et si vous optiez pour un vidéoprojecteur pour regarder les meilleurs films ou séries en famille ? Il n’est pas trop tard puisque tous les vidéoprojecteurs de la marque XGIMI, reconnue pour la qualité de ses produits depuis 2013, sont en promotion. Avec XGIMI, vous vous assurez la pointe de la technologie et des expériences audiovisuelles immersives. Cette année, la marque casse littéralement les prix dans sa sélection de Noël. C’est le moment ou jamais de vous faire plaisir et de choisir le vidéoprojecteur qui vous permettra de vivre des moments uniques en famille ou en solo. Découverte.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON PRO

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro (testé ici) procure une expérience cinématographique exceptionnelle grâce à sa résolution True 4K de 3 840 x 2 160 pixels, une luminosité de 1 500 lumens ISO et des haut-parleurs Harman Kardon de 8 W. Intégrant la technologie d’adaptation d’écran intelligent, il corrige automatiquement la distorsion trapézoïdale, assurant un alignement précis de l’écran, une mise au point automatique et une configuration rapide. Doté du moteur d’image avancé Image Nginx-VUE 2.0 et du système Android TV 10.0, il privilégie une fluidité de mouvement exceptionnelle, une qualité HDR10 x HLG et donne accès à plus de 5 000 applications. Le XGIMI HORIZON PRO est au prix de 1 275 € au lieu de 1 699 € sur Amazon soit une économie de 424 €.

Le vidéoprojecteur XGIMI Halo+

Le XGIMI Halo+ est un miniprojecteur portable 1080 p. proposant une image super lumineuse en Full HD, avec 700 lumens ISO pour une qualité exceptionnelle. Doté de la technologie Android TV 10.0, ce vidéoprojecteur (testé sur cet article) vous donne accès à plus de 5 000 applications via Google Play et prend en charge le streaming sans fil depuis vos appareils Android/Apple grâce au Chromecast intégré.

La mise au point automatique et la correction trapézoïdale garantissent une image parfaite, tandis que la batterie intégrée offre jusqu’à 2,5 h de divertissement sur grand écran, où que vous soyez. Les enceintes Harman Kardon 5W assurent un son Hi-Fi clair et puissant, complétant ainsi une expérience cinématographique immersive. Le XGIMI Halo+ est au prix de 699 € au lieu de 849 € sur Amazon, soit une économie de 150 €.

Le vidéoprojecteur XGIMI MoGo2

Le vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 propose une expérience visuelle immersive grâce à ses 400 lumens ISO, assurant une luminosité optimale et des couleurs réalistes. Doté d’une lampe d’une durée de vie de 25 000 h et de la fonction d’adaptation intelligente de l’écran XGIMI, son installation est simple, permettant des moments cinématographiques sans ajustements manuels. Compact et léger, pesant seulement 2,42 lb, ce projecteur est polyvalent, adapté à une utilisation en intérieur ou en extérieur, avec des amis ou des enfants, pour visionner des films ou des dessins animés. Les haut-parleurs intégrés de 2×8 W, compatibles avec Dolby Audio, garantissent une qualité sonore professionnelle avec des basses puissantes. Le XGIMI MoGo 2 est actuellement proposé au prix de 299 € au lieu de 399 € sur Amazon, permettant une économie de 100 €.

