Nous avons testé le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro 4K (2 200 Lumens)

En octobre 2021, la marque Xgimi nous a proposé le XGIMI Elfin pour un test complet, puis le vidéoprojecteur XGIMI Halo+, un modèle full HD en avril dernier. Ces deux appareils disposaient d’une luminosité un peu légère, 900 ANSI Lumens pour le Halo+ et 800 ANSI Lumens pour le Elfin. Les prix pouvaient également paraitre un peu trop élevés par rapport à ce qu’ils pouvaient offrir. Aujourd’hui, Xgimi nous propose de tester un nouvel appareil plus performant, le XGMI Horizon Pro (4K). Un vidéoprojecteur qui affiche des performances très allechantes sur le papier. Va-t-il tenir ses promesses et surpasser ses prédécesseurs ? Réponse sur le champ après notre déballage et une courte présentation – voici notre avis et test complet !

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro propose une luminosité de 2 200 lumens pour une résolution de 3 840 × 2160, soit 8,29 millions de pixels, ce qui correspond à une diagonale d’image équivalente à un 200 pouces. Avec cet appareil, l’utilisateur bénéficie d’une image 4K fluide avec la technologie MEMC (60 Hz). Le traitement d’image X-VUE 2.0. permet également d’obtenir des images claires, fidèles et dynamiques. En plus de cela, le vidéoprojecteur peut gérer les fichiers 4K HDR. L’appareil utilise une source lumineuse LED qui promet « des images parfaitement nettes et lumineuses pendant toute sa durée de vie, soit jusqu’à 20 ans avec quatre heures d’utilisation quotidienne ».

Déballage

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro est livré avec une télécommande, un cordon et un bloc d’alimentation et de sa notice d’utilisation.

Le vidéo projecteur

Le XGIMI Horizon Pro pèse 2,9 kilogrammes et a une taille de 208,4 ×218,4 × 136,2 centimètres. Le design est minimaliste et exempt de tout reproche ou presque, en effet, ce dernier n’est pas équipé de béquille pour le surélever ce qui est un peu dommage.

La télécommande

Une télécommande simple et compacte dotée des boutons Power, Google Assistant, un cercle de navigation, un bouton retour, home, paramètres, et des boutons de volume plus et moins.

D’autres caractéristiques intéressantes

Il est équipé de deux entrées HDMI, deux ports USB ainsi que d’un port de sortie jack audio et Optical. En plus du réseau de connectivité Bluetooth 5.0, il peut aussi gérer le Wi-Fi Dual Band (2,4/5 Hz) ou une connexion filaire RJ45. Pour ceux qui veulent garder leurs fichiers à portée de mains lorsqu’ils utilisent le vidéoprojecteur, l’appareil possède un espace de stockage de 32 Go et une RAM de 2 Go. Simultanément, il propose un Mode Jeu avec faible latence de 35 ms pour les adeptes de jeux vidéo.

Son et applications

Comme ses prédécesseurs, le XGIMI Horizon Pro est équipé d’un système audio stéréo composé de deux haut-parleurs Harman/Kardon de 8 watts chacun avec DTS-HD et Dolby Audio. Le vidéoprojecteur portable peut servir d’enceinte audio grâce à la connexion sans fil Bluetooth 5.0. Les services Google tels que Google Assistant et Google Play sont également compatibles avec l’appareil. De plus, on peut afficher le contenu de son smartphone sur l’écran via Chromecast ou accéder à la fonction Android TV.

L’installation

L’un des points forts du XGIMI Horizon Pro est le fait qu’il s’installe facilement grâce à ses fonctions intelligentes. En effet, il suffit de brancher l’appareil et de suivre les étapes d’installation. L’installation est enfantine grâce à l’autofocus et à la détection intelligente de l’écran. Le constructeur promet une installation en seulement six secondes et très franchement, on n’en est pas très loin !

Ce système permet notamment d’adapter automatiquement la taille de l’image à celle de l’écran disponible. D’un autre côté, la fonction correction Keystone aide à optimiser la position de l’image. Selon les explications du fabricant, la technologie d’adaptation intelligente de l’écran et la correction automatique de la distorsion trapézoïdale effectuent instantanément la mise au point (avec un angle vertical ou horizontal de +/- 40°). Cela assure d’obtenir une taille d’écran optimale tout en évitant les obstacles comme les interrupteurs d’éclairage ou les cadres à photo, ou encore une applique comme dans notre exemple. Pour atteindre une « image parfaite », une dizaine de secondes seulement sont nécessaires

Qualité de l’image

L’appareil dispose des modes de réglage préenregistrés habituels. Cependant, il est également possible de pousser un peu plus loin le paramétrage de l’image pour les plus exigeants. Les réglages d’origines sont toutefois très satisfaisants et l’appareil propose une image lumineuse et contrastée très agréable, que ce soit dans l’obscurité complète, mais également en plein jour. L’appareil dispose par ailleurs du MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), un traitement de fluidité des images très performant.

Qualité Audio

Comme nous vous l’indiquions en introduction, l’appareil est équipé de haut-parleurs Harman Kardon qui proposent une qualité audio très correcte. L’appareil peut néanmoins être jumelé avec une barre de son Bluetooth plus puissante.

Conclusion

Le XGIMI Horizon Pro est vidéoprojecteur puissant et performant. Que ce soit pour l’image ou l’audio, l’ensemble est d’excellente qualité et ravira les plus exigeants. Pour le négatif, le XGIMI Horizon Pro n’est (toujours) pas certifié Netflix. C’est le troisième appareil de la marque que nous testons, les deux premiers avaient le même problème. C’est un défaut qui n’est pas rédhibitoire, car il est assez facile de contourner le problème grâce à des méthodes alternatives… Pour le tarif, le XGIMI Horizon Pro+ est proposé (à l’heure où nous écrivons ces lignes) à 1 799€. Un tarif élevé, mais justifié au regard de ses performances techniques.

Les plus

Facilité et rapidité d’installation

Définition 4K.

Silencieux en fonctionnement.

Mise au point et correction du trapèze automatique.

Détection de l’environnement et des obstacles performante.

Les moins

Non compatible avec Netflix (regardez la vidéo en fin d’article pour contourner le problème).

Absence de béquille pour surélever l’appareil

Article rédigé par Lydie Rabe et Alexandre Bonazzi