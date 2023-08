BLUETTI présentera sa nouvelle station domestique de stockage d’énergie à l’IFA Berlin 2023

BLUETTI, leader de l’innovation en matière de solutions de stockage d’énergie propre et durable, dévoilera son nouveau produit phare de système de batterie domestique : l’EP760, ainsi que d’autres centrales électriques de pointe, à l’occasion du salon IFA 2023 qui se tiendra à Berlin du 1ᵉʳ au 5 septembre. Reconnu comme le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et de l’électroménager, l’exposition IFA attire des visiteurs de plus de 130 pays, ce qui en fait la plateforme idéale pour BLUETTI pour présenter son dernier chef-d’œuvre technologique.

Un nouveau système modulaire de stockage d’énergie domestique

La star du salon sera le tout nouveau système modulaire de stockage d’énergie domestique EP760. L’EP760 propose une capacité allant jusqu’à 19,8 kWh, tout en restant flexible avec des batteries B500. Ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur propre système de stockage d’énergie en fonction de leurs besoins. En tant que source d’énergie continue, l’EP760 peut basculer en 10 ms en cas de coupure de courant. Cette réponse rapide, ainsi que sa puissance monophasée de 7 600 W, permettent aux propriétaires d’avoir l’esprit tranquille atout moment, en sachant que tous les appareils ménagers, y compris les appareils sensibles et les plus énergivores, comme les réfrigérateurs, continueront à fonctionner sans interruption. Lorsqu’il est connecté à un système solaire, le système EP760 permet aux propriétaires de stocker l’énergie solaire gratuite avec un taux maximal de 9 000 W. Ce qui assure de vraiment réduire les factures d’énergie. De plus, BLUETTI équipe ses systèmes avec des batteries LiFePO4 efficaces et durables, qui permettent d’obtenir une durée de vie de plus de 10 ans. Ce système de secours puissant et facile à installer changera totalement nos façons d’utiliser l’énergie.

BLUETTI présentera également des générateurs de petite et moyenne taille pour répondre à tous les besoins et à toutes les situations. Vous découvrirez nos autres générateurs tels que l’AC60 et le générateur polyvalent AC180, parfaits en intérieur comme en extérieur. Comme annoncé par BLUETTI, ces deux modèles — AC60P et AC180P — et les nouveaux panneaux solaires pour balcon seront disponibles très prochainement « offline » ! « Nous sommes toujours motivés par notre mission de fournir des solutions d’énergie propre qui donnent de nouvelles opportunités aux communautés et aux particuliers », a déclaré James Ray, porte-parole de BLUETTI. « Nous sommes ravis d’introduire notre tout dernier système EP760 et d’autres produits innovants à l’IFA, offrant ainsi plus d’options d’accès à l’énergie et plus de liberté pour tous. »

Plus d’infos sur l’exposition IFA 2023

Date : du 1ᵉʳ au 5 septembre 2023

Horaires : de 10 h à 18 h — GMT+2

Lieu : H3.2-306, Messe Berlin, Berlin, Allemagne

Sur le stand BLUETTI, outre la découverte et le fait de pouvoir essayer les produits, les visiteurs pourront profiter de nombreux autres avantages, comme notamment une réduction de 80 % sur les kits EP600+2*B500 ou EP760+2*B500 (pour les installateurs et revendeurs BLUETTI nouvellement enregistrés sur le site, ou les utilisateurs BLUETTI qui achètent ces modèles pour la première fois). Mais également la possibilité de discuter et de boire un verre avec nos équipes et de nombreux cadeaux pendant toute la durée de l’exposition.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions énergétiques vertes. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement en intérieur comme en extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.