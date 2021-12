Depuis 8 ans, un homme tente de retrouver un disque dur contenant 7500 bitcoins !

Lorsqu’en 2009, nous avons vu le bitcoin apparaître, nous nous sommes probablement tous demandé à quoi servirait cette monnaie virtuelle ! Lors de sa création, un bitcoin valait 0,001 dollar, et à l’époque il n’était qu’un « jeu » pour les amateurs de cryptoactifs… Personne ne savait qu’il vaudrait aujourd’hui environ 50 000€ l’unité !

Certains ont alors acheté des bitcoins pour le fun, les laissant dormis quelque part sur un disque dur, ou les oubliant même ! C’est ce qui est arrivé à un Gallois qui avait acheté 7500 bitcoins en 2013… A cette date, le bitcoin valait environ 80€, un bel investissement, qui pourrait aujourd’hui faire de lui un millionnaire ! Mais James Howells, rencontre un problème de taille : la perte de son disque dur ! C’est ballot non ?

La fortune jetée à la poubelle !

Depuis que le bitcoin s’échange parfois plus cher qu’un lingot d’or, les millionnaires en bitcoin sont devenus courants… James Howells fait partie de ceux qui pourraient être millionnaire, mais en 2013, son disque dur lâche et comme n’importe quel quidam, il le jette à la déchetterie… Sans imaginer que son disque dur vaudra son pesant d’or quelques années plus tard… Depuis 8 ans, il espère pouvoir remettre la main sur son disque dur en fouillant la décharge municipale… 400 millions d’euros, c’est la valeur estimée de son disque dur au cours actuel du bitcoin.

Il n’est malheureusement pas le premier à avoir laissé dormir des bitcoins quelque part… Certains ont jeté le disque dur, ou oublier les mots de passe pour accéder à leurs portefeuilles ! Des millions de dollars qui ne seront jamais perçus par leurs propriétaires.

Un nettoyage de printemps fatal !

James Howell conserve tous ses disques durs pendant un certain temps, jusqu’au jour où après une envie de frais, il décide de les jeter… Son épouse vide les poubelles et le disque dur part avec la collecte du lendemain… En fin d’année 2013, le bitcoin atteint déjà les 1000 dollars, et l’homme commence à sentir qu’il a fait une énorme bêtise…

Howells contacte alors la mairie de Newport pour obtenir le droit de fouiller la décharge, à la recherche de son disque dur. Et, de ses millions perdus ! Fouiller ces déchets reviendrait à déplacer environ 200 000 tonnes de déchets et la municipalité n’a donc pas donné son autorisation.

L’homme ne retrouvera probablement jamais son disque dur, ni ses millions perdus. On peut quand même se demander comment il est possible de jeter un disque dur qui contient une somme potentielle d’argent, si petite soit-elle non ? Car à l’époque de son achat, l’investissement était tout de même déjà d’environ 600 000€ puisque le bitcoin valait 80€ !

Le mieux serait peut-être d’oublier !

On dit que l’argent ne fait pas le bonheur, mais pour Howells, il a surtout contribué à son malheur !!! Depuis 2013 donc, il cherche ce disque dur à jamais perdu [NDLR]… Depuis sa femme l’a quitté, probablement lasse de ses recherches inutiles et acharnées, et il ne voit plus ses enfants… Mais l’homme semble tenace, encore aujourd’hui, il propose 25% de la somme totale de son pécule à la ville de Newport s’il retrouve ses bitcoins. Et qu’il est donc autorisé à fouiller les déchets entassés depuis 8 ans.

Nous ne savons pas comment se déroule le recyclage des déchets au Pays de Galles, mais en France, ce ne serait plus possible. Nos déchets sont incinérés ou recyclés, un disque dur perdu le serait donc pour toujours ! Et les millions d’euros aussi d’ailleurs !