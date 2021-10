Investissement : peut-on comparer l’or aux cryptomonnaies ?

Lors de sa naissance en janvier 2009, personne n’imaginait la proportion qu’elle pourrait prendre dans la finance et les échanges commerciaux. Et avant que cette cryptomonnaie nommée Bitcoin ne prenne cette ampleur, l’or était bien entendu, la valeur refuge de tout amateur de bourse ! À sa naissance, le Bitcoin valait 0.001 centime de dollars, 12 ans plus tard, le même Bitcoin vaut près de 50 000 dollars lorsqu’il atteint des sommets en mars 2021.

Le lingot d’or de 1 kg vaut quant à lui au cours actuel environ 49 000 € ! Mais est-ce une bonne raison pour comparer l’or au Bitcoin ? Le Bitcoin possède-t-il les mêmes qualités que l’or ? Et vaut-il mieux conserver une valeur refuge comme l’or qui ne se déprécie jamais très vite ou bien posséder des Bitcoins, qui, eux, peuvent chuter d’une minute à l’autre ? Un petit point s’impose pour tenter de répondre à cette question : le Bitcoin est-il comparable à l’Or ?

Épargner en or ou en bitcoin ?

En France, les épargnants sont 3 % à avoir investi dans le Bitcoin, que l’on appelle aussi monnaie cryptoactive. Un sondage IFOP révèle également que 14 % des Français seraient prêts à investir dans cette monnaie virtuelle. Cependant, attribuer les qualités de l’investissement en or à un investissement en Bitcoin est difficilement comparable.

Aujourd’hui, le marché du Bitcoin représente environ 1 000 milliards de dollars… Ce qui ne représente que 10% du marché de l’or ! Quant aux échanges quotidiens moyens du Bitcoin, ils représentent environ 40 % des échanges qui se font en or.

Les Français privilégient donc l’or, mais pourquoi ?

Depuis la nuit des temps, posséder de l’or est un gage de richesse ! L’or brille de mille feux, au sens propre comme au figuré, et il sera difficile pour le Bitcoin de remplacer l’or. D’ailleurs, 73% des Français estiment que l’or est une valeur refuge en période de crise, comme nous l’avons connue ces derniers mois. L’investissement en or arrive quatrième chez les épargnants, le podium étant détenu par l’investissement immobilier, l’assurance-vie et le dépôt d’argent basique sur un compte courant.

De plus, alors que le Bitcoin séduit plutôt les épargnants jeunes et sensibles aux nouvelles technologies, l’or séduit tous les âges. Les foyers aisés et les personnes âgées ne jurent d’ailleurs que par l’or ou presque ! Les personnes âgées justement, savent-elles réellement ce qu’est un Bitcoin ? L’or est palpable, quantifiable, et assure un avenir financier aux épargnants. Concrètement, l’or existe depuis toujours et n’a jamais vraiment perdu de sa valeur… Alors que le Bitcoin pourrait retomber très bas, aussi vite qu’il est monté très haut !

L’or, une valeur intergénérationnelle ?

Qui n’a jamais reçu de ses grands-parents une pièce d’or qu’ils détenaient de leurs grands-parents ? Et qui, après ce don de métal précieux, n’est jamais allé voir le cours de l’or pour connaître la valeur de son Napoléon de 50 francs ? Une pièce d’or (ou un trésor) se transmet de génération en génération, on peut aussi en faire des bijoux…

L’or est une valeur refuge certes, mais c’est probablement aussi une valeur sentimentale… On se transmet l’or, mais c’est plus compliqué avec un Bitcoin, puisqu’il est virtuel.

Le Bitcoin descend-il de l’or ?

Difficile, voire impossible, de comparer un Bitcoin qui reste et restera un actif virtuel, avec de l’or, qui est avant tout un métal extrait de la Terre. Qui n’a jamais rêvé d’être chercheur d’or et d’en trouver ?

D’ailleurs, comme pour tenter de convaincre les plus récalcitrants, le monde du Bitcoin emprunte le “langage” de l’or… Ainsi, la technologie du Bitcoin repose sur la chaîne de blocs (Blockchain), et on parle d’extraction minière de Bitcoins ! Mais ce n’est pas tout, dans le monde virtuel du Bitcoin, ce sont des “mineurs” qui enregistrent les blockchains… Pour l’or, ce sont évidemment des mineurs qui l’extraient des mines d’or d’Indonésie, du Pérou ou des États-Unis !

D’ailleurs, une fois que les blocs de chaînes sont créés, ils vont se “ranger” dans des coffres-forts numériques… De l’or virtuel, en somme ? Mais les deux monnaies, l’une virtuelle, l’autre réelle, rivalisent-elles vraiment ?

Qui sont les acheteurs de Bitcoins ?

Selon un article paru sur le site du média Europe 1, les acheteurs de Bitcoins sont souvent jeunes et curieux. Ces investisseurs ne sont pas forcément des habitués des marchés financiers, mais sont plutôt attirés par la nouveauté et le boom qui entoure les cryptomonnaies en général. Concrètement, plus le cours du Bitcoin grimpe, plus les acheteurs sont nombreux. La plupart des acheteurs de Bitcoins sont jeunes et s’offrent des Bitcoins comme une alternative lucrative au traditionnel livret A !

De plus, les acheteurs de cryptomonnaies investissent souvent dans plusieurs monnaies virtuelles : le Bitcoin, mais également l’Ethereum ou le XRP. Ils jouent avec les Bitcoins comme ils joueraient au casino. Enfin, même si le Bitcoin peut séduire les plus âgés, les jeunes autour de la vingtaine semblent plus prompts à accepter une monnaie virtuelle. Autre point important : ce sont les hommes qui achètent ces bitcoins en majorité.

Qui sont les acheteurs d’or ?

En toute logique, les premiers acheteurs d’or sont les bijoutiers, et ils ne sont pas près de le remplacer par le Bitcoin. C’est évidemment leur outil de travail. La joaillerie représentait environ 48 % des achats d’or en 2019, selon le site Les Affaires. Et c’est la Chine qui est le plus gros acheteur d’or, suivi par l’Inde ! Les deux pays achètent environ la moitié de l’or mondial destiné à la joaillerie ! L’or est un métal précieux qui témoigne de la richesse d’une famille en Inde lors d’un mariage par exemple.

30 % des acheteurs d’or sont des investisseurs qui choisissent, pour les deux tiers d’entre eux, des pièces ou des lingots… Ou encore des fonds indiciels adossés à l’or… Ces fonds indiciels ou ETF cotés en bourse sont des titres conçus spécifiquement pour suivre les prix. Ces titres financiers connaissent d’ailleurs un engouement encore plus grand depuis la pandémie. Les investisseurs ont acheté sept fois plus d’or en 2020 qu’en 2019.

Par rapport à ce boom sans précédent, le Conseil Mondial de l’Or explique que “la pandémie mondiale de COVID-19 a dopé la demande d’or en tant que valeur refuge, compensant ainsi la faiblesse marquée des secteurs axés sur les consommateurs”. D’ailleurs, la demande en ETF est arrivée sensiblement au même niveau que les demandes de pièces ou de lingot…

Enfin les derniers acheteurs d’or sont les institutions et les banques centrales. Elles représentaient environ 15 % de la demande en 2019. Les achats des banques centrales ont augmenté fortement en 2018 pour se stabiliser l’année suivante. Et cette augmentation s’expliquait à l’époque par la volonté des banques centrales de se détacher du dollar en Turquie, au Kazakhstan ou en Russie… Et également par l’intérêt qu’elles avaient pour les banques polonaises, hongroises ou irakiennes. Les banques et institutions achètent de l’or, et les crises financières ou politiques mondiales influent sur leurs achats.

Ajoutons le secteur de l’industrie pour parfaire le tableau… Nous n’y pensons pas toujours, mais l’or est une valeur nécessaire dans l’industrie électronique et dentaire. Même si de ce côté-là, la tendance d’achat est plutôt à la baisse.

Deux valeurs refuges malgré tout !

Un portefeuille numérique de Bitcoins est accessible partout dans le monde… Certes, mais posséder physiquement de l’or protège ses propriétaires en cas de cataclysme financier, et notamment contre l’inflation. N’oublions pas que le dollar a connu une dépréciation de 85 % en 50 ans… D’ailleurs, le Bitcoin et l’or ont ce point commun de profiter de la faiblesse des taux, car ni l’un ni l’autre ne dégagent d’intérêts sur l’investissement de départ. Prenez donc garde, si l’on vous propose des intérêts ou dividendes sur les Bitcoins, soyez prudents !

Et les réserves d’or et de Bitcoins, sont-elles comparables ?

On peut encore comparer l’or et le Bitcoin à leurs réserves, qui ne sont pas éternelles… Pour les Bitcoins, le protocole fondateur limite la production de Bitcoins à 21 millions d’unités… Entre 1999 et 2003, 2.6 millions de Bitcoins étaient créés chaque année pour rémunérer les salariés appelés “mineurs”, payés 50 Bitcoins par bloc. Cette rémunération se voit divisée par deux tous les quatre ans. Le stock possible de Bitcoins devrait être épuisé en 2140 ! Et les spéculateurs pourraient se tourner vers d’autres cryptomonnaies, faisant ainsi chuter le cours du Bitcoin…

Les réserves d’or peuvent quant à elles être comparées à des réserves de pierres ou de pétrole… Et il n’y a évidemment aucune échéance possible quant aux réserves naturelles que la Terre offrira, même si la ressource d’or n’est pas inépuisable.

Actuellement, les pays sont évalués sur leur réserve d’or et non sur leur réserve de Bitcoins, même si cela pourrait évoluer. À l’échelle d’un pays, la réserve d’or est la quantité d’or que conserve la banque centrale, avec pour objectif de sécuriser une transaction, un crédit ou de constituer des fonds de garantie.

Le classement des réserves d’or met en tête la zone euro avec plus de 10 000 tonnes, puis les États-Unis (8 000 tonnes), l’Allemagne (3 000 tonnes), et le Fonds Monétaire International (2 800 tonnes).

Des fluctuations possibles pour les deux !

Certains jugent l’or trop fluctuant pour investir, mais il faut savoir et admettre que le Bitcoin peut subir de plus fortes variations que l’or. Certains programmes permettent de connaître la tendance avant de déclencher un achat. Le cours de l’or est cependant difficile à prévoir, puisqu’il dépend de l’offre et de la demande. Et comme nous vous l’avons déjà dit, les acheteurs de Bitcoins ne sont pas forcément des acheteurs d’or et inversement. Ceux qui investissent dans de l’or souhaitent investir dans une valeur sûre et sécuritaire, alors que les investisseurs de Bitcoins seraient plutôt des acheteurs à qui la prise de risque ne fait pas peur.

Le Bitcoin a beaucoup augmenté ces dernières années, mais ce sont la plupart du temps des sociétés technologiques qui ont investi. Et ce sont ces investissements massifs de riches sociétés qui ont fait flamber le cours du Bitcoin.

L’or a un passé plus glorieux que le Bitcoin

C’est finalement assez logique au vu de l’apparition de l’or et du Bitcoin… L’or est une monnaie universelle qui parle au plus grand nombre… Comme nous vous l’avons dit, c’est toujours en or que les banques centrales investissent. Le Bitcoin a été inventé pour s’affranchir des autorités monétaires et veut devenir la seule alternative au dollar et à sa puissance.

Une monnaie se qualifie par trois points essentiels :

unité de compte,

réserve de valeur,

instrument d’échange.

Or, les cryptomonnaies ne répondent pas vraiment à tous ces impératifs.

Denis Beau, sous-gouverneur de la Banque de France depuis 2018, expliquait en ce sens que la cryptomonnaie était un actif virtuel et spéculatif et qu’il n’avait finalement aucune valeur réelle. L’offre et la demande de Bitcoins se réalisent entre des personnes privées. En comparaison, le dollar ou l’euro sont de réelles valeurs pour juger de l’importance économique d’un pays.

Le ministère de l’économie lui-même explique que “sur le plan juridique, une cryptomonnaie n’est pas une monnaie : elle ne dépend d’aucune institution, ne bénéficie d’aucun cours légal dans aucun pays ce qui rend l’évaluation de sa valeur difficile et ne peut être épargnée donc constituer une valeur de réserve”.

De plus, il sera toujours possible de payer en or, en dollars, ou en euro dans tous les pays du monde qui ont un cours légal. Pour les Bitcoins, c’est un peu plus compliqué puisque seuls les marchands qui en feront le choix accepteront un paiement avec cette cryptomonnaie… Cela limite fortement la liberté d’achat.

Et si vous investissiez finalement vos économies… dans l’argent ?

Aujourd’hui le cours de l’argent est bien plus bas que celui de l’or ou du Bitcoin… Au 16 octobre 2021, un kilo d’argent valait 645,50 € contre 48 964,50 € pour le même poids en or. Investir dans de l’argent permet donc d’acheter un métal, comme l’or, mais à plus bas prix. En 2020, le cours de l’argent-métal a grimpé de 35 % ! Et sur la même année, il affiche une différence de 137 % entre son taux le plus bas et son taux le plus haut ! En juillet dernier, le cours de l’argent a connu une hausse de 28%, sa plus forte hausse depuis 40 ans !

Comme l’or, l’argent est un métal qui n’a pas été créé physiquement ou virtuellement. Détenir de l’argent-métal est un véritable actif physique qui remplit toutes les conditions d’une monnaie. N’est-ce pas l’argent-métal qui a servi de monnaie physique pendant des milliers d’années ? Et il est quand même plus facile d’acheter des biens de consommations courantes avec des pièces d’argent qu’avec des pièces d’or… Mais, comme l’or, les ressources naturelles des mines d’argent ne sont pas inépuisables, et nul ne sait quand les gisements se tariront !