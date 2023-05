Au printemps, si vous vous baladez près de la tour Eiffel ou dans les jardins du Trocadéro, vous apercevrez peut-être de magnifiques arbres aux fleurs roses ou mauves. Vous chercherez alors certainement, sur votre application PlantNet, l’espèce de cet arbre et découvrirez qu’il s’agit d’un paulownia. À priori, cet arbre n’a pas été planté là par hasard, ou juste pour les magnifiques couleurs qu’il offre aux promeneurs. Le paulownia est un arbre originaire d’Asie de l’Est, principalement de Chine et du Japon. Il est également connu sous le nom de « l’arbre impérial » ou « arbre de la princesse ». C’est un arbre à croissance très rapide, largement planté en Espagne, mais encore discret en France. Pourtant, il est un formidable allié de la planète, et mérite d’être connu et reconnu, notamment par les agriculteurs. À Fyé, dans la Sarthe, la start-up AB Paulownia incite les agriculteurs à planter ces arbres « magiques ». Découverte.

AB Paulownia, c’est qui ?

Stéphane Tison, fondateur de la start-up AB Paulownia, s’adresse avant tout aux agriculteurs. Par le biais de son entreprise, il souhaite proposer une opportunité unique de mettre en œuvre des process bioénergétiques innovants et rentables grâce à l’arbre champion toutes catégories, le Paulownia. Grâce à ses plants sélectionnés par hybridation, la culture de cet arbre est facilitée, garantissant ainsi le succès de l’investissement de l’agriculteur. De plus, AB Paulownia accompagne les agriculteurs, tout au long de leur projet, de ses débuts à la finalisation et à la commercialisation des produits finis.

Les plantations locales dans les zones vertes et les parcs forestiers permettent la mise en œuvre et la commercialisation de produits locaux, évitant ainsi les longs trajets à travers l’Europe. Cela réduit les émissions de CO₂, mais transforme également le dioxyde de carbone en oxygène, créant ainsi une nouvelle écologie économique bénéfique pour tous. Vous l’aurez compris, l’idée principale étant de développer la production locale de Paulownia. Puis, de les commercialiser, offrant par ailleurs une nouvelle source de revenus aux agriculteurs, qui se lanceraient dans cette nouvelle production.

Pourquoi le paulownia est-il un arbre magique ?

L’origine de l’arbre paulownia remonte à la Chine, où les plus anciens documents qui le mentionnent datent de 2600 av. J.-C. Le Paulownia n’est pas seulement un arbre exotique. C’est une plante unique qui apporte des avantages et de la beauté à toutes les étapes de sa croissance, de la reproduction à la maturité. Toutes les espèces de paulownias possèdent des propriétés et des qualités qui sont utilisées aussi bien pour le bois que pour les fleurs et les feuilles. Cet arbre à croissance ultrarapide est le seul au monde à posséder cette faculté. La production d’un mètre cube de bois en seulement sept ans. Enfin, pas le biais de ses racines, non seulement il nettoie et régénère les sols, mais protège aussi contre l’érosion. C’est aussi le champion du monde de l’absorption de CO₂ avec 10 fois plus de CO₂ absorbé que le hêtre ou le chêne.

Le paulownia, pour quels usages ?

Le paulownia est d’abord un arbre magnifique qui apporte de l’ombre dans les villes, ainsi qu’un doux parfum. Il est aussi l’ami des abeilles qui adorent son pollen. Le miel de paulownia est d’ailleurs un miel rare et raffiné, très apprécié des amateurs. Cet arbre sert aussi de fourrage, et donc d’alimentation pour le bétail, avec une qualité nutritionnelle semblable à celle de la luzerne. Il est également utilisé en parfumerie et en cosmétiques. Depuis très longtemps, la Chine l’a intégré dans sa médecine pour soulager le foie, les poumons, les reins ou la vésicule biliaire.

Quant à la parfumerie, de grands noms ont déjà utilisé ses saveurs d’amande et de vanille, c’est le cas de Gucci, Guerlain ou encore Serge Lutens. Pour terminer ce magnifique tableau, nous ajouterons que le paulownia est un excellent arbre anti-feu ! Il ne contient pas de résine inflammable, comme ce peut être le cas du pin. Par conséquent, il forme une formidable barrière anti-feu en plantation espacée. Vous n’avez plus qu’à planter quelques graines de paulownia, pour faire un geste pour la planète !

