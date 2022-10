Ils plantent des Paulownia, un arbre aux “supers pouvoirs” qui pousse en 3 ans et absorbe 10 fois plus de CO2

Au printemps prochain, vous déciderez peut-être de replanter des arbres dans votre jardin, pour redonner de l’oxygène à la planète ? Et, si, comme deux agriculteurs du Finistère, vous optiez pour le Paulownia, un arbre à fleurs originaire d’Asie ? Cet arbuste a la particularité de pousser rapidement même sur des terres pauvres, et d’absorber 10 fois plus de CO₂ que les autres arbres… Jérôme et Stéphane Guéguen sont agriculteurs à Locmélar (29), et ils ont fait appel à Sandrine Berkel, cofondatrice de l’entreprise Arbre Paulownia, basée à Plougoulm (Finistère) pour replanter cette espèce sur un hectare de leurs terres, relate le site Ouest France. Les terres choisies sont en pente, ou difficiles d’accès et en 4 mois, les arbres ont déjà bien grandi… Mais, pourquoi le paulownia pourrait devenir le « poumon vert » de la planète ? On va tout vous expliquer !

Le paulownia qu’est-ce que c’est ?

Cet arbre est originaire d’Asie, et il se pare de magnifiques fleurs mauves. Il a deux particularités ; il pousse rapidement, et absorbe 10 fois plus CO₂ qu’un autre… Et, plus il grandit, plus sa capacité d’absorption augmente. De la même manière, il produit 4 fois plus d’oxygène que les autres. Enfin, il est réputé être un bois imputrescible d’excellente qualité et très résistants aux aléas climatiques.

Le paulownia, un arbre aux multiples facettes

Avec l’explosion des ventes de tiny-houses ou studios de jardin, la demande de bois de qualité est de plus en plus forte ! Le paulownia peut facilement entrer dans la construction de maisons, fabrication de meubles, d’avions, d’instruments de musique, planches de surf, etc. Pour le moment, cet arbre aux vertus étonnantes n’est que très peu disponible en France… C’est pour tenter d’offrir une nouvelle alternative aux propriétaires et à l’industrie du bois que l’entreprise Arbrepaulownia s’est spécialisée dans l’accompagnement aux plantations de paulownia. Cet arbre, si léger qu’il est considéré comme l’aluminium du bois, pousse de 4 à 7 mètres en trois ans seulement… Quant à la première coupe, et donc vente, elle a lieu de 7 à 10 ans après sa plantation.

Un autre arbre aux superpouvoirs : le bouleau

Nous connaissons mieux le bouleau que le paulownia en France, et cet arbre classique, au tronc blanc, a un autre superpouvoir bien utile à la planète: selon une étude allemande publiée dans la revue ScienceDirect, ses racines auraient le pouvoir d’absorber les microbilles de plastique qui se trouvent dans les sols. En vérité, les racines de bouleaux ne s’ancrent pas profondément dans les sols, mais poussent à fleur de terre. Les chercheurs se sont donc demandé si ces racines pouvaient « manger » les microplastiques… Ils ont alors déversé des billes fluorescentes dans des pots contenant des bouleaux. Observés pendant cinq mois, les racines ont ensuite été analysées avec une technologie de microscopie à balayage laser et à par microscopie à fluorescence. Les microbilles fluorescentes avaient été détectées dans 17 % des arbres plantés. Il faudra cependant encore quelques années avant d’affirmer que le bouleau est un véritable mangeur de plastique !