D’après une étude de l’université d’Oxford, les abeilles adorent le cannabis

Le cannabis a ses adeptes, ce n’est pas nouveau ! Même si le CBD est désormais autorisé en France, il n’est pas encore légalisé sous toutes ses formes ! Une récente étude montre que nos indispensables amies les abeilles adorent le cannabis, ou plutôt le chanvre, la plante dont il est issu !

Des chercheurs de l’université d’Oxford ont mené une étude sur la relation des abeilles au chanvre. Elles seraient friandes du pollen abondant de cette plante aux vertus thérapeutiques reconnues. Outre le miel de chanvre qui pourrait voir le jour, cela permettrait surtout de proposer une nouvelle piste à la protection des abeilles.

Les résultats de cette étude sont inhabituels… En effet, les abeilles sont plutôt gourmandes de nectar sucré. Le chanvre produit un nectar moins goûteux mais beaucoup plus abondant, ceci explique peut-être que les plus hautes feuilles de chanvre attirent 17 fois plus d’abeilles que les petites. Aux Etats-Unis, la culture du chanvre s’intensifie rapidement et pourrait permettre de créer une belle dynamique pour la pollinisation.

Des fleurs tardives bénéfiques pour une pollinisation plus longue !

Le chanvre a cette particularité d’être une fleur d’arrière-saison ! En effet, elle fleurit bien après les fleurs mellifères habituelles ! Une aubaine pour permettre aux abeilles de récolter du pollen sur de plus longues périodes.

Toujours selon cette étude, le pollen riche en cannabinoïdes ne s’infiltrerait pas dans notre alimentation. On ne sait pas encore l’expliquer mais les vertus du CBD seraient présentes dans les produits issus du pollen de chanvre, sans les effets néfastes du cannabis. La pollinisation des fleurs de chanvre n’aurait pas non plus d’impact sur les récepteurs des abeilles et ne présenterait donc aucun danger pour elles.

La production de chanvre en France est strictement réglementée… Si elle venait à être plus largement autorisée, cela pourrait être bénéfique pour les abeilles… et pour les humains ! A suivre donc.

