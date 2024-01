Est-ce que les poêles à granulés polluent ?

Nous sommes près de 7 millions de Français à avoir choisi le bois comme combustibles pour nous chauffer. Ce bois est une énergie renouvelable (EnR) qui est la plus consommée en France, avec 35 % de la production des EnR, selon l’ADEME. Cependant, le bois a beau être une énergie renouvelable, il émet des fumées, qui peuvent être polluantes pour l’environnement. Que vous choisissiez le pellet de bois, ou la buche de bois, les deux émettent des fumées lors de leur combustion ! L’ADEME ajoute que « le chauffage domestique au bois reste le premier émetteur de particules fines (PM2,5) en France, avec 41 % des émissions en 2020 ». Mais, dans quelles mesures votre poêle à pellets pollue-t-il ? Et, peut-on limiter cette pollution aux particules fines ? On fait le tour de la question.

Comment se déroule la combustion dans un poêle à pellets ?

Avant de parler de pollution, il faut comprendre comment fonctionne un poêle à granulés et savoir que le pellet est fabriqué à partir de sciures du bois. Les pellets de bois sont, la plupart du temps, fabriqués sans additif, ce qui est un facteur important pour limiter la pollution. Concrètement, les granulés sont acheminés vers la chambre de combustion via une vis sans fin, qui approvisionne le poêle. Puis le feu est allumé via une résistance électrique et un ventilateur qui permet au feu de recevoir de l’air pour démarrer. Les granulés, comme le bois de chauffage, produisent alors de la chaleur, et des fumées évacuées par votre conduit, à l’extérieur.

Comment les fumées sont-elles évacuées ?

L’évacuation des fumées se fait différemment en fonction du type de poêle à granulés. Pour les modèles classiques, un système de ventilation pousse les fumées vers le conduit. Pour les modèles dits à ventouse, l’extraction se fait de manière horizontale, au travers du mur le plus proche du poêle. Ces fumées peuvent être réduites, ou moins polluantes en choisissant toujours des pellets de qualité et en respectant les normes suivantes :

Norme internationale : iSO 17225-2

Diamètre : 6 mm

Longueur : de 3,15 à 40 mm

Taux d’humidité inférieur à 10 %

Taux de cendre à 550 °C inférieur à 0,7 %

Pouvoir calorifique (PCI) de 4.58 et 2,28 Wh/kg.

Certifications recommandées : Din+ (allemande), En+ (européenne) et NF Biocombustible haute qualité (française)

Est-ce que le poêle à granulés pollue ?

Quel que soit le pellet de bois utilisé, il y aura inévitablement une pollution due à la combustion, et donc une production de gaz ou de fuel. Mais, il existe aussi une différence entre les fumées produites par des énergies fossiles comme le gaz ou l’électricité puisque les fumées issues du bois sont captées par les arbres en croissance, durant la photosynthèse. Par conséquent, et comme ces fumées sont réutilisées par d’autres êtres vivants, le poêle à granulés pollue beaucoup moins qu’une énergie fossile. De plus, les gaz à effets de serre sont quasiment inexistants dans les fumées issues de la combustion du bois ou des pellets de bois. Pour comprendre, voici un comparatif granulés électricité pour la même chaleur utile produite :

1 kWh de chaleur produite avec des granulés émet 33 g de CO2

1 kWh de chaleur produite avec de l’électricité émet 222 g de CO2

Le poêle à pellet pollue donc, et c’est inévitable, mais comparé aux énergies fossiles, la pollution est bien moins importante. Si vous souhaitez réduire cette pollution, veillez toujours à choisir des pellets de bois estampillés NF granulés biocombustible. Que pensez-vous de cette analyse de la pollution d’un poêle à granulés ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .