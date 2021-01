Et si vous recycliez votre sapin de Noël en l’offrant comme nourriture à des chèvres ?

A l’heure où il va falloir se débarrasser de l’encombrant sapin de Noël qui trônait dans le salon depuis des semaines, il existe d’autres solutions que de faire ramasser par les ordures ménagères. Si, dans la plupart des villes, des collectes spéciales pour les sapins de Noël sont organisées, il existe une alternative écologique à l’évacuation du sapin.

Vous ne le savez peut-être pas, mais les sapins sont de véritables festins pour nos amies les chèvres ! Elles adorent se délecter de la saveur du pin. Vous allez pouvoir commencer l’année par une action “zéro déchet”, les chèvres recycleront vos sapins de Noël avec grand plaisir !

Même si, pour nous, humains, l’idée de déguster des épines de sapin nous semble peu ragoûtante, les chèvres adorent ! Les épines des sapins sont bourrées de vitamines et de minéraux particulièrement en saison froide… Et en plus, elles sont un puissant vermifuge naturel pour les chèvres !

Des collectes pour les chèvres existent partout en France

Renseignez-vous autour de vous, les éleveurs de chèvres accepteront avec plaisir votre sapin défraîchi pour offrir un festin à leurs animaux ! Attention, cependant, le sapin ne doit pas avoir été traité chimiquement et ne pas comporter de flocage de neige ou autre bombe polluante (paillette, neige, fil de plastique).

A Bergerac, par exemple, c’est la municipalité qui organise la collecte de sapins de Noël jusqu’au 12 Janvier. Les sapins seront ensuite redistribués aux éleveurs locaux. En région parisienne, La Ferme Rainbow, située à Noisy-Le-Grand (93) récolte vos vieux sapins pour nourrir les chèvres de la ferme.

Une simple recherche sur Google

Une simple recherche sur Google vous aidera à trouver des chèvres qui seront plus que ravies de déguster votre sapin ! Ce recyclage inédit fait cette année, un véritable tabac sur les réseaux sociaux… Comme si les gens découvraient que les sapins peuvent avoir d’autres vertus que de décorer leurs salons pendant un mois !

Attention le dépôt sauvage de sapin de Noël est puni d’une amende de 35€ à 150€ selon les communes, ce serait dommage de commencer l’année avec une telle amende pour un pauvre sapin non ?