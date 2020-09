Un appel aux dons pour sauver une forêt de Bornéo peuplée d’Orangs-Outans !

Des actions concrètes pour protéger l’environnement ? C’est ce dont la Planète a besoin ! A Bornéo, en Indonésie, l’association Kalaweit qui défend la faune sauvage s’est lancé un défi ! Racheter un à un les hectares d’une forêt qui en compte 1500 pour la sauver, et pour sauver les orangs-outans qui y ont élu domicile.

Menacée par les exploitations voisines de charbon et d’huile de palme, ils ont décidé de sauver cette forêt. On sait seulement qu’elle se situe en Indonésie et qu’elle abrite des panthères, des ours, des cerfs… et des orangs-outans. La localisation est tenue secrète pour ne pas attiser les convoitises des braconniers ! Une réserve créé grâce aux dons de tous !

Chanee, l’un des responsables de l’association s’est rendu sur place en juillet 2018 à la suite d’informations fournies par des villageois. A son arrivée, il découvre un petit paradis autour d’un lac de Bornéo… Une faune diverse et une végétation luxuriante. Mais son plus grand bonheur fût de découvrir des dizaines d’orangs-outans au cœur de cette forêt.

Chanee découvre en même temps que la menace de déforestation et donc d’extermination de la faune pèse sur l’endroit. Cette forêt, jusque là préservée par les villageois doit être protégée. Il décide donc de racheter cette forêt hectare par hectare pour en faire un sanctuaire, un lieu préservé.

Un hectare coûte 900€, alors Kalaweit décide de lancer une campagne participative pour racheter cette forêt… Le Projet Dulan voit le jour et permet en deux mois de racheter 130 hectares… Une goutte de pluie dans cette immensité mais déjà un pas vers la préservation. Kalaweit compte racheter des « morceaux de forêts » pour en faire des réserves morcelées et tenter de dissuader les exploitations de s’étendre encore. Une bien belle action pour un superbe projet à découvrir sur le site officiel !

Photo de couverture Edwin Butter / Shutterstock