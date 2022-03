Brest : une Tiny House pour sensibiliser les adultes et les enfants au “Bien Manger”

Cette initiative est due aux souhaits de certains consommateurs de disposer d’une alimentation saine, de qualité, et surtout accessible financièrement. C’est de là qu’est parti le projet de la Maison de l’Alimentation. A partir d’une tiny house, une petite maison écologique en bois créée par l’association Aux Goûts du Jour, la Maison de l’Alimentation s’adonne à des activités ludiques informant la collectivité locale sur le “bien manger”. La Tiny house, qui fait office de local à cette initiative, poursuit sa mission près de Brest durant les trois premières semaines de mars. Ce mouvement est un moyen d’encourager les adultes et les enfants à adopter des habitudes positives et responsables en matière d’alimentation. Pour faire part de leurs messages aux visiteurs de la maisonnette, l’équipe d’Emmeline Verriest, directrice et fondatrice d’Aux Goûts Du Jour, a vraiment fait preuve d’imagination.

Des animations en guise d’informations

Dans le but de sensibiliser les gens de façon ludique, le partage des informations se fait sous forme d’animations et d’ateliers. La Maison de l’Alimentation propose des séances divertissantes, toujours en relation avec la nutrition, comme le jeu d’énigme géant par exemple. Elle propose aussi l’atelier “Les savants en cuisine”. Pour les 16 à 25 ans, des campagnes de sensibilisation et une animation pour devenir ambassadeur du « bien manger » seront également au rendez-vous, explique le site Coté Brest. Etant donné que le projet est validé par le ministère de l’Agriculture, il jouit, par conséquent, d’un appui financier sur le plan de relance d’une somme avoisinant les 476 000 euros.

Un projet d’alimentation métropolitain qui rime avec un plan d’action collectif

L’idée principale est de répondre à une demande sociétale en termes d’alimentation. En effet, la collectivité a jugé nécessaire de valoriser et de prioriser son bien-être. Brest métropole a ainsi établi des actions qui contribueront à l’apport d’une nouvelle politique alimentaire avantageuse. Le projet a réuni des acteurs externes dont des citoyens, des entreprises et des associations. Le projet porte également les politiques territoriales qui constituent d’énormes enjeux pour le territoire de Brest métropole.

“L’objectif est de contribuer à l’évolution effective des comportements alimentaires des enfants et des adultes, ainsi que des circuits de décision et de production locaux en faveur de la mise en place d’une alimentation saine et durable pour tou.te.s“. Site officiel de l’association

Ils englobent particulièrement l’aménagement des espaces ruraux, la préservation du capital productif des espaces naturels et de la biodiversité, la qualité de l’eau et la lutte contre le réchauffement climatique. La finalité du projet prévoit l’accessibilité à une alimentation de qualité pour tous, l’information et la sensibilisation durable en matière d’alimentation, l’agriculture urbaine, sans oublier la réduction du gaspillage des aliments, ainsi que de faire de Brest métropole la destination du “manger sain”.

La Maison de l’ Alimentation de l’association Aux Goûts Du Jour a pris de l’élan sur sa lancée. Dans le but de promouvoir le “bien manger” à travers la sensibilisation des habitants sur les enjeux de l’alimentation, son impulsion pourrait bien toucher une centaine de milliers de personnes tout au long de sa quête. Plus d’infos ici : association-alimentation.fr.