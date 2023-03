5 inventions et innovations arabo-musulmanes qui ont façonné le monde moderne

Lorsque l’on utilise des chiffres ou une horloge, et même lorsque l’on boit du café ou que l’on se rend à l’hôpital pour une consultation, l’on ne se pose pas la question de savoir qui a inventé ces concepts ou produits. On ignore alors que ces inventions essentielles ont été créées par le peuple musulman qui, tout au long de l’histoire, a apporté une contribution énorme facilitant notre quotidien. Pendant la période que l’on appelle l’âge d’or islamique s’étalant de 750 au XVIᵉ siècle, ce peuple a innové dans les domaines de la science, de la médecine, façonnant le monde moderne. Petit tour d’horizon de quelques inventions issues du peuple musulman, sans qui nous aurions bien du mal à vivre aujourd’hui.

L’invention de l’algèbre

L’algèbre est une branche des mathématiques qui traite des opérations mathématiques et des structures abstraites telles que les nombres, les variables, les équations, les fonctions et les groupes. Elle comprend l’étude des propriétés et des règles des opérations mathématiques telles que l’addition, la soustraction, la multiplication, la division, l’exponentiation et la racine carrée. L’algèbre est utilisée dans de nombreux domaines, notamment les sciences physiques, l’informatique, l’économie et la finance.

L’invention du café

Elle est égalementtelles que la géométrie, l’analyse et la théorie des nombres. Souvenez-vous des « x » et « y » dans vos équations au collège : un calvaire pour certains, un plaisir pour d’autres. Ce système mathématique a été inventé par le mathématicien Al-Khwarizmi au 9ᵉ siècle. L’algèbre est d’ailleurs une traduction du mot arabe « al-jabr » qui signifie « réunion de parties brisées ». Et c’est évidemment à la même époque que le peuple arabe a inventé les chiffres avec lesquels nous jouons encore aujourd’hui et probablement pour l’éternité !

Si le café est une invention musulmane, c’est en fait parce que les premiers plants de café ont été découverts en Éthiopie. Les habitants ont eu l’idée de faire une boisson de ces grains découverts au 15ᵉ siècle. Puis, ils ont créé « les cafés », lieux où se rencontrent les intellectuels, les commerçants, les notables autour de la boisson locale. Aujourd’hui, le café est la troisième boisson la plus bue au monde, après l’eau et le thé.

L’invention des hôpitaux, de la chirurgie et des instruments chirurgicaux

Les premiers hôpitaux sont apparus dans le monde islamique durant le 9ᵉ siècle à Bagdad, en Irak. C’est le Dr Al-Razi qui est le père fondateur de l’hôpital. À cette époque, l’homme fournissait des soins gratuits dans un lieu dédié, à tous les malades, quel que soit leur statut social. Le monde musulman a toujours mis un point d’honneur à former des médecins et des infirmiers hautement qualifiés et ils sont nombreux à exercer dans le monde occidental encore aujourd’hui. Et puisqu’ils ont inventé le concept de l’hôpital, un lieu de soins gratuits, ils ont aussi inventé les objets chirurgicaux pour pouvoir soigner ces patients. Les forceps pour accoucher plus facilement, les scalpels ou ciseaux chirurgicaux sont les œuvres indispensables des docteurs Al-Zahrawi et Ibn Sina, au 9ᵉ siècle. Ce même docteur Al-Zahrawi, également connu sous le nom d’Abulcasis, est également considéré comme le père de la chirurgie moderne, utilisant les outils créés pour soigner les patients.

L’invention de l’optique

C’est au physicien musulman Ibn al-Haytham, connu sous le nom de Alhazen en Occident, que l’on doit l’invention de l’optique. Grâce à ses travaux sur la lumière et la vision, il a inventé le concept des lentilles et des lunettes pour améliorer la vue de ceux pour qui elle diminuait. Son livre, “Kitab al-Manazir” est considéré la bible de l’optique, l’un des ouvrages les plus influents de l’Histoire.

L’invention de l’horloge

Le 9ᵉ siècle dans le monde musulman est probablement « le siècle des inventions ». En effet, c’est aussi à cette période que les musulmans développent les premières horloges à eau. Ils utilisaient des bols pour mesurer le passage du temps. Un peu plus tard, l’inventeur musulman Al-Jazari a mis au point d’autres horloges mécaniques sophistiquées, dont l’horloge à éléphant qui comportait des figures mobiles et pouvait donner l’heure avec précision.

D’autres inventions venues du monde musulman…

La liste est longue et l’on peut aussi citer la navigation, inventée pour les voyageurs ou les explorations maritimes. Une navigation qui utilise le ciel pour nous diriger sur la terre ou la mer. Les marins musulmans, eux, furent les premiers à cartographier les mers. Citons encore la presse à imprimer, souvent attribuée à Gutenberg, mais qui aurait été développée pour la première fois au 11ᵉ siècle par l’inventeur musulman Bi Sheng en Chine. Le concept de l’université provient, lui, du Maroc, où l’université d’al-Qarawiyyin fondée en 859 fut la première à accueillir des étudiants qui venaient s’instruire. La brosse à dents, que l’on utilise chaque jour, nous vient du scientifique Ibn al-Nafis au 14ᵉ siècle. Il avait combiné du crin de cheval et un rameau d’arbre pour se laver les dents !