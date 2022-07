Aeon : une start-up invente un crayon à papier à pointe magnétique très innovant, mais surtout éternel !

Nous utilisons tous, dans notre quotidien des stylos à bille. En général, nous en possédons plusieurs, voire de très nombreux exemplaires qui s’entassent dans un pot à crayons ou dans une boîte. Et, sans même les utiliser jusqu’au bout, nous en rachetons et nous gaspillons de la matière et de l’argent… Rares sont ceux qui peuvent affirmer avoir vidé un stylo à bille jusqu’au bout non ? Avec l’Aeon de Stilform, vous n’aurez plus à vous soucier d’acheter des crayons. Ils viennent en effet d’inventer un crayon qui dure toute la vie, grâce à une pointe en métal éternelle, magnétique et modulaire, qui écrit sur du papier. Ce stylo explose les précommandes sur Kickstarter et avait déjà remporté, en 2016 le prix du meilleur stylo au monde. Découverte.

Aeon Stilform c’est quoi ?

Cette invention est le résultat d’une innovation très astucieuse qui rend le crayon immortel. Il est fabriqué avec une pointe en métal spéciale qui oxyde le papier et qui laisse sur la feuille une traînée grise semblable à celle d’un crayon de bois (ou de papier). Selon le fabricant, il vous permet d’écrire sans effort et sans fin. Et si vous le glisser dans votre poche, il ne laissera aucune trace, comme ce peut être le cas d’un crayon graphite, que l’on glisse dans une blouse par exemple.

Comment est-il conçu ?

L’Aeon est conçu sur la base du format classique de Stilform. Rappelons que cette marque fabrique déjà des crayons très innovants en aluminium ou en titane. C’est un studio de design basé à Hambourg, dirigé par Christoph Bohrer et Martin Wagner et fondé en 2013. Le design de l’Aeon ressemble à celui des modèles qui existent déjà, il est assez minimaliste et conçu à partir d’une seule pièce de métal. Deux de ses faces ont cependant été aplanies afin qu’il ne roule pas lorsqu’il est posé sur un bureau. Les surfaces planes sont doublées d’un luxueux placage en bois certifié FSC qui contraste avec le métal du crayon. Quant à la pointe éternelle, elle est fabrique à partir d’un alliage étain et bismuth, ce qui lui donne l’avantage unique au monde d’écrire sans jamais s’épuiser. Avec l’Aeon, vous pourrez écrire sur n’importe quel papier ou sur d’autres surfaces (carton, bois etc.) et comme sa pointe est éternelle, vous n’aurez plus besoin de la tailler.

Une invention à la pointe de la technologie…

Justement en parlant de pointe ! Si la pointe métallique ne vous convient pas, vous aurez également la possibilité de la changer par une pointe en graphite modulaire grâce à un ingénieux procédé magnétique. La pointe graphite chargée magnétiquement dans l’Aeon trace des traits plus sombres, mais il est effaçable et peut être utilisé pour un effet artistique. Si l’on devait le comparer à un crayon à papier, il serait l’équivalent d’un 2H, soit non gras, et très fin… Les traits de l’Aeon s’effacent comme ceux d’un crayon classique.

Différents modèles proposés

L’Aeon est disponible sous 4 corps métalliques différents dans six styles. Pour le corps intemporel qui correspond à la pointe intemporelle, vous pouvez choisir sa construction en titane, disponible en noir mat, DLC et finition miroir. Vous pouvez également le choisir en magnésium, plus léger ou en laiton pour écriture plus stable encore. Actuellement en campagne sur Kickstater, où il a déjà dépassé les 150 000€ sur 9000 demandés, il devrait être livrer en janvier 2023… Génial ce crayon éternel non ?