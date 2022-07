BrowLiner : trois étudiants du MIT inventent le crayon de maquillage à planter qui se transforme en plante

Il existe un gaspillage dont nous n’avons pas forcément conscience mais que nous pratiquons depuis notre plus tendre enfance… Ce gaspillage concerne les accessoires de papeterie tels que les fournitures scolaires: combien de crayons de bois (ou à papier) et de stylos avons-nous remplacés par des neufs alors qu’ils pouvaient encore fonctionner ? Combien de stylos et crayons avons-nous dans nos tiroirs ? Faites le compte, vous pourriez être surpris du résultat ! Pour tenter de donner une nouvelle utilité aux crayons de bois, des étudiants du MIT, ont inventé en 2012, le principe du crayon à planter: Sprout. En 10 ans, ils en ont vendu 50 millions et sont copiés par de nombreuses entreprises. Un crayon, une fleur, en voilà une belle idée pour la rentrée !

C’est quoi les crayons à planter Sprout?

L’idée est venue de trois étudiants du MIT (Massachusetts Institute of Technology) qui ont inventé des crayons en bois qui possèdent une capsule fabriquée dans un matériau biodégradable et qui renferme des graines. La capsule se trouve à la place de la traditionnelle gomme. Une fois arrivé au bout de sa vie de crayon, il se plante et se transforme en plantes aromatiques, fleurs, légumes et même arbres. Cette idée de crayons à planter a rencontré un succès phénoménal dans le monde entier, et aujourd’hui les copies sont légion. Après avoir installé leur société à Boston, les trois étudiants, devenus chefs d’entreprise, ont souhaité étendre leur invention à d’autres utilisations. Vous pouvez retrouver toute la gamme de crayons à planter Sprout sur Amazon, et commencer à préparer la rentrée, avec des produits éco responsables !

En 2020, une nouvelle idée germe…

Cette année-là, les trois amis, Mario Bollini, Lauren West et Benjamin Judge inventent un jeu de société : Herbaceous Sprouts, qu’ils font financer leur projet sur Kickstarter. Le jeu consiste à collecter des graines, à utiliser des outils de jardinage et à faire pousser vos plantes dans un jardin communautaire. Le but étant de devenir « jardinier en chef ». Le jeu est disponible sur le site officiel de la marque (en anglais).

En 2021, ils révolutionnent les cosmétiques !

Après en avoir vendu 50 millions d’exemplaires, les trois amis décident de pousser leur concept encore plus loin et s’adressent désormais aux consommateurs de maquillage… Les crayons khôl sont comme les crayons de bois, et souvent, ils ne sont pas utilisés jusqu’au bout. Le BrowLiner est le premier crayon à sourcil plantable au monde ! Dès qu’il devient trop court pour vous maquiller, il suffit de le planter en terre, à l’envers, pour qu’il se transforme en fleurs sauvages et parfumées… Les crayons à sourcil Sprout sont garantis sans allergène, sans microplastiques et véganes.

Quant au capuchon, il est fabriqué en sucre de canne, et donc totalement recyclable ! Enfin, les produits de la gamme Browliner Sprout sont tous waterproof, et résistent à l’humidité, la pluie et la transpiration. Parfois, il ne suffit que d’une ingénieuse idée pour qu’elle soit déclinée en d’autres inventions géniales… Les crayons de papier, de couleurs ou de maquillage à planter, nous, on adhère et on adore… Pas vous ? Retrouvez la gamme des crayons de maquillage Sprout sur Amazon.