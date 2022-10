Elle invente un taille-crayon géant pour fabriquer des suspensions en forme de copeaux de bois

Lorsque vous étiez enfant, avez-vous déjà utilisé les résidus de vos crayons de bois ou de couleurs lorsque vous les passiez au taille-crayon ? Souvenez-vous de ces petits copeaux en spirale, qui prenaient la couleur des crayons taillés; un petit tas multicolore se formait et vous pouviez les utiliser pour créer des tableaux pour les cadeaux de fin d’année… Nanako Kume est une designeuse japonaise qui retombe en enfance chaque fois qu’elle créé une nouvelle pièce de sa collection. En effet, à l’aide d’un taille-crayon géant, elle reproduit les tailles de crayons colorés et en fait de magnifiques lampes d’intérieur. Découverte !

Une designeuse très inventive !

Nanako Kume présente sa superbe série de lampes suspendues faites de gros copeaux de bois. Elle s’est inspirée des résidus de taille-crayon, mais créé elle-même de petites spirales dentelées et colorées à l’aide d’un immense taille-crayon. Elle explique que lorsqu’elle était petite, elle était fascinée par la forme et la fugacité de ces copeaux et qu’elle a toujours voulu en « faire quelque chose » … Nanako Kume imagine alors agrandir la taille et l’épaisseur des copeaux avec du bois qui devait être jeté. Elle conçoit donc un grand taille-crayon, et les taille ensuite comme des crayons pour utiliser le copeau coupé… Elle vient ensuite colorer les bords afin de reproduire la magie du copeau de taille-crayon ! « Depuis l’enfance, j’étais fascinée par la forme et la fugacité des copeaux qui sont faits lors de l’affûtage des crayons. J’ai pensé qu’en augmentant la taille et l’épaisseur de ce qui doit être jeté comme déchet, il serait possible de créer de nouveaux produits tout en conservant la beauté de la forme », explique l’artiste.

Comment procède-t-elle ?

Pour concevoir ses luminaires suspendus, Nanako Kume commence par ramollir le bloc de bois dans un cuiseur à vapeur avant de le raser, le rendant ainsi flexible et facile à gratter en couches fines, mais solides. Le bois fraîchement rasé est donc souple et se forme en séchant, explique-t-elle. Puis, elle passe à l’étape suivante, qui consiste à ajuster l’angle et la position de la lame pour obtenir l’effet désiré du copeau de crayon.

Chaque pièce est unique !

Les copeaux qui sortent du taille-crayon n’ont jamais la même forme, ni la même couleur, ni même une consistance semblable… Tout dépend du bois qu’elle utilise pour les créer. Ces copeaux aux couleurs et formes différentes deviennent de magnifiques lampes suspendues ou des abat-jours absolument superbes… N’est-ce pas un concept très original ?

Mais, au fait, qui a inventé le taille-crayon ?

Aujourd’hui, on trouve des taille-crayons en forme de licorne, lapin, voiture et toutes sortes de figurines. Hier, le taille-crayon était en métal, simple et efficace, sans réceptacle. Et avant-hier, les crayons se taillaient en biseau, au couteau tout simplement ! Au Canada, on l’appelle « aiguisoir » mais c’est bien le taille-crayon que l’on connaît, qui peut être manuel, mécanique ou encore électrique ! Le premier modèle a été inventé en 1822 par le Français C. A. Boucher qui travaillait sur un pantographe et qui avait besoin de crayons très aiguisés… Son invention a vite conquis le monde, mais il n’a pas déposé de brevet… Et, c’est donc le mathématicien français Bernard Lassimone qui a déposé le premier brevet d’invention du taille-crayon (brevet français n° 2444) en 1828. Les premiers taille-crayons sont en conséquence français et ont été commercialisés par l’entreprise Binant, un magasin de peinture parisien. Plus d’informations : @nanakokume (Instagram)