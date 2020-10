Alimentation : découvrez Joune, l’encas qui booste votre corps et votre cerveau

Une toute jeune marque française lance un nouveau produit alimentaire sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Son nom : Joune. Son objectif : remettre l’alimentation au centre de la santé !

Raphaëlla Nolleau et Clément Poyade, diplômés de Dauphine et d’Iscom Paris ont créé Joune avec un slogan qui en dit long : « Le jour où les pots de Nutel**, Maltese** ou de Curl* seront remplacés par les produits Joune, nous pourrons aller dormir sur nos 2 oreilles ». Et pour réaliser leur rêve de marque alimentaire saine, ils utilisent un produit encore inconnu en France : le sacha inchi, un fruit à coque venu du Pérou aux vertus étonnantes. Présentation gourmande !

Joune s’affiche comme « La première marque de Food Préventive en France. Des produits 100% naturels. Zéro sucre. Riches en Omega-3 et en prébiotiques » et ils veulent surtout que les gourmands continuent de l’être mais sans culpabiliser !

Le Sacha Inchi est un fruit avec la plus haute teneur en Omega 3 (50%). Il est une source naturelle de fibres, protéines et vitamines E. Dans les produits Joune donc, du sacha inchi, du sucrant naturel appelé Yacon qui serait l’un des nouveaux superaliment ! La combinaison de ces deux produits vient nourrir le microbiote intestinal… La gourmandise qui fait du bien quoi !

Quels produits pour les gourmands :

La pâte à tartiner : 47% de Sacha Inchi – 17% de noisettes – 18% de cacao – 17% de sirop de Yacon – 1% de sel. Tous les ingrédients sont évidemment bios et d’origine naturelle.

Les Inchi Choco Balls, parfaites pour un encas sain et revigorant. Elles se composent de 60% de Sacha Inchi – 30% de cacao – 10% de sirop de Yacon.

L’huile de Sacha Inchi pour remplacer votre huile de tournesol par exemple provient à 100% des fruits de Sacha Inchi

Et puis, il y a le beurre de Sacha Inchi, des graines pour les sportifs ou pour les soirées entre amis. Toute une gamme à base de Sacha Inchi, ce fruit à découvrir sans tarder. Les packs Joune sont actuellement en précommande sur Ulule à partir de 25€ en fonction de vos choix… Plutôt sucré ou salé, c’est vous qui décidez mais cela semble bon pour la santé 😊