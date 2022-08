Aqwa itinéris invente un concept innovant, une piscine mobile et itinérante “pour apprendre aux enfants à nager”

Pouvoir se rafraîchir dans une piscine en été est toujours agréable, mais se rendre à la piscine municipale ou privée pour y apprendre à nager, n’est pas toujours une évidence pour tous… Certaines communes ne disposent tout simplement pas de piscine publique, et les piscines existantes sont parfois inaccessibles par manque de transport ou de temps des parents pour emmener leurs enfants… Mais depuis quelques mois, en Moselle, un nouveau concept fait venir la piscine aux nageurs, et non plus l’inverse. Cette invention a été imaginée par Aqwa itinéris France, une association qui souhaite rendre la piscine et l’apprentissage de la nage, accessible à tous… Découverte de ce concept qui se veut utile !

La piscine mobile c’est quoi ?

Actuellement, cette piscine qui ressemble à un banal camion est positionnée à Vigy en Moselle, et elle profite à des enfants confiés au Secours Populaire jusqu’à mi-août. L’installation de cet équipement innovant était un souhait du département. Elle se déplacera ensuite jusqu’à la mi-octobre, toujours en Moselle. Elle ressemble donc à un poids-lourd, garé sur un parking, mais si l’on s’en approche, le véhicule est en fait une invention géniale ! Olivier Tauty, président de l’association Aqwa itinéris France explique dans une interview accordée à la chaîne France 3 : “C’est un bassin de 8 mètres de longueur par 2 de largeur avec un 1 mètre 20 de profondeur“.

A quoi sert cette piscine mobile ?

Soumise aux mêmes conditions sanitaires qu’une piscine municipale, ce nouveau concept cache un ingénieux système qui permet d’abaisser ou de relever le plancher… Elle dispose également de sanitaires, de vestiaires et d’une douche, conditions obligatoires pour obtenir l’appellation piscine publique. Les enfants de la commune de Vigy qui profitent actuellement de ce dispositif vont tout simplement pouvoir apprendre à nager ou se perfectionner pour ceux qui le savent déjà. Chaque séance, en petits groupes, dure 45 minutes et est supervisée par un maître-nageur, évidemment !

La piscine viendra bientôt dans les écoles…

Pour Armel Chabane, vice-président du conseil départemental de la Moselle chargé des sports, amener la piscine à l’école est primordial quand l’inverse est impossible. Aujourd’hui, 40% des élèves qui entrent en 6ème ne savent absolument pas nager, la plupart venant de territoires ruraux dépourvus de piscines proches. Pour le conseil départemental de Moselle, il en est de sa responsabilité que d’apprendre à nager aux plus jeunes. Ce serait même une urgence vitale, à l’heure où les décès d’enfants par noyade se multiplient, en raison des canicules successives… Se rafraîchir dans une piscine même peu profonde lorsque l’on ne sait pas nager peut s’avérer fatal.

L’expérimentation en Moselle durera tout l’été, et si les tests sont concluants, le département pourrait acquérir un camion piscine pour amener la piscine dans les écoles… Mais quelle belle idée non ? Le concept des piscines mobiles Aqwa itinéris France est une invention française créé par Alexandre Buisson, inventeur du plancher réglable et de la méthode pédagogique Bea BA, aidé par ses deux fils Jean-Baptiste et Jean-François, inventeurs du concept de la piscine mobile. Apprendre à nager est aussi essentiel que d’apprendre à marcher et cela est désormais possible, même sans piscine accessible… Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Internet Aqwa itinéris France.