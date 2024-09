Brikoole, une brique en céramique « climatisante » lauréate du concours d’invention James Dyson Award

La climatisation moderne est à l’origine de près de 7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cela est dû à leur fonctionnement qui nécessite une grande quantité d’énergie. La plupart de ces appareils utilisent aussi des réfrigérants néfastes pour l’environnement. Face à constat, un groupe de recherche de l’Université de technologie et d’innovation d’Asie-Pacifique (APU), en Malaisie, a inventé un matériau rafraichissant qui s’intègre directement dans la structure d’un bâtiment. Baptisée Brikoole, cette solution développée par Chee Kin Chong et Kah Zun Ng consiste en une brique dotée de trous de ventilation placés stratégiquement. Elle est basée sur le principe du refroidissement par évaporation.

Un système passif

Contrairement aux unités de climatisation conventionnelles, cette solution produit un effet de refroidissement de manière passive. Autrement dit, elle n’a pas besoin de source d’énergie externe pour faire ses preuves. Pour la concevoir, les universitaires se sont inspirés de concepts anciens et de la nature. « Nous nous sommes inspirés de sources diverses, notamment des systèmes de ventilation sophistiqués des termitières, de l’efficacité élégante des collecteurs de vent dans l’architecture traditionnelle du Moyen-Orient, des propriétés de refroidissement des fontaines Salsabil et des capacités de régulation de la température des céramiques poreuses », expliquent-ils dans une publication sur le site web du concours James Dyson Award.

Équipé d’un système de distribution d’eau

En explorant cette approche, l’équipe affirme avoir réussi à mettre au point une technologie de refroidissement passif à la fois innovante et écologique. Comme indiqué plus haut, la brique intègre des trous qui permettent à l’air de la traverser. Ce flux d’air pénètre à travers une structure interne qui forme un maillage maintenu constamment humide grâce à un système de distribution d’eau intégré.

Cela a pour effet de créer un phénomène d’évaporation qui refroidit efficacement l’air. Ce dernier est ensuite dirigé vers l’intérieur du bâtiment pour assurer le confort thermique des occupants. Pour parvenir à cet exploit, les scientifiques ont mis en œuvre des techniques avancées de modélisation 3D et de prototypage.

Modulaire et évolutive

Avec la Brikoole, Chee Kin Chong et Kah Zun Ng visent à améliorer la conception des bâtiments en les rendant plus respectueux de l’environnement et plus frais. De plus, leur brique innovante est censée réduire notre dépendance aux climatiseurs conventionnels qui sont de puissantes sources d’émission de gaz à effet de serre. L’autre avantage de cette technologie résiderait dans sa modularité et son évolutivité.

À terme, les chercheurs envisagent de collaborer avec des entreprises de construction avant-gardistes afin d'en faciliter le déploiement. Mais avant cela, ils devront d'abord trouver un moyen d'imprimer le maillage interne en 3D. Plus d'infos : ck01chong.wixsite.com.