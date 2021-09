Comodo : la table basse qui neutralise l’odeur disgracieuse de nos paires de chaussures

Nous avons tous déjà rencontré le problème des chaussures sales et malodorantes dans notre maison. Mais si, vous savez l’odeur qui se dégage de vos chaussures après une bonne longue journée de travail ! Il suffit d’un peu de pluie au cours de cette même journée et ça peut vite devenir insupportable.

Malgré votre acharnement, l’odeur ne part pas avant plusieurs jours ce qui rend vos chaussures inutilisables pendant un bon moment. Mais nous avons peut-être trouvé une solution à ce problème récurrent: et si une simple armoire à chaussures était capable d’éliminer de cette odeur redoutable dont il est si difficile de se débarrasser ?

Une armoire design capable d’assainir vos chaussures

Le placard Comodo aura de quoi ravir les fées du logis qui ne supportent pas les mauvaises odeurs dans leur maison: en plus d’être capable d’assainir vos chaussures, il peut également vous servir de pouf: vous pouvez vous assoir dessus afin d’être plus à l’aise pour revêtir vos magnifiques baskets fraîchement nettoyées ! Son nom est inspiré du mot “Cómodo”, signifiant “pratique” et “agréable” en espagnol. Très bien trouvé pour un meuble aussi fonctionnel que design !

Et en ce qui concerne justement son look, ce sont les designers Dot et Hyeona Cho qui en sont à l’origine. Ils l’ont munie d’une technologie d’assainissement dernier cri, en plus d’en avoir imaginé le concept et le design. Cette technologie permet notamment à vos chaussures de rester à l’abri de l’humidité, et donc de toute accumulation bactérienne et fongique.

De plus, son design moderne lui permet de se fondre parfaitement dans l’entrée de nos maisons; de quoi faire disparaître cette odeur dérangeante qui se dégage de nos paires de chaussures tout en se mariant avec notre décoration d’intérieur.

Ses caractéristiques

Le placard à chaussures Comodo, s’inspire des meubles modernes multifonctionnels, compacts et minimalistes que nous connaissons déjà. Et si vous n’arrivez pas à vous débarrasser de l’odeur imprégnée dans votre paire de chaussures, c’est une raison non négligeable de vous y intéresser.

Tout comme la plupart des purificateurs d’air, le meuble à chaussures Comodo s’équipe d’un filtre HEPTA. La lampe UV dont il se compose permet notamment une protection très efficace contre les germes et autres bactéries.

Parmi ses fonctionnalités plus géniales les unes que les autres, il se compose d’un arbre à chaussures flexible, ce qui permet à l’utilisateur de pouvoir placer ses paires comme il le souhaite, les déposer et les récupérer avec plus de facilité.

Pour finir, son écran tactile offre à l’utilisateur un bon nombre de possibilités concernant les options de nettoyage, mais également de séchage et de choix de parfums aux UV. Cette invention révolutionnaire verra bientôt le jour et fera, sans aucun doute, fureur auprès des consommateurs. Commandez vite le vôtre !