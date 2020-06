Coversafe, un film plastique qui protège à 99,99 % contre le Covid-19

Depuis le 15 Juin, les bars et restaurants de la France entière (hormis Mayotte et la Guyane) ont rouvert leurs portes ! Et c’est désormais un véritable casse-tête qui attend les gérants ! Désinfection des chaises et des tables, distanciation des tables ou encore port du masque pour les serveurs…

Une société toulousaine, Pylote pourrait leur faciliter la tâche qui s’annonce. Ils ont en effet inventé un film plastique protecteur qui lutterait contre la Covid-19. L’innovation baptisée Coversafe réside dans le fait que ce film soit adhésif et donc très facile à utiliser. Présentation.

Même si le Coversafe est avant tout destiné aux professionnels, il pourrait également se révéler utile dans le quotidien des particuliers. Que ce soit dan l’alimentaire ou les cosmétiques, la protection des produits devient essentielle. Il aura fallu 10 ans de recherche à la société Pylote pour atteindre le but recherché : 99.99% de protection. Et ce, grâce aux microsphères minérales et naturelles qu’ils ont inventées.

Le film plastique désinfectant créé avec la collaboration de Gergonne, peut protéger les outils ou les surfaces contre de nombreux virus y compris le coronavirus. Ces microsphères en céramiques sont uniques au monde ! Les microsphères s’intègrent au film plastique. En les collant sur les tables des restaurants, ces films forment un barrage aux virus. Il est envisageable aussi d’en emballer les produits de maquillage par exemple. On n’ajoute pas de produit désinfectant, il est intégré dedans !

Le Coversafe arrive à point pour que les restaurants ou autres commerces qui peuvent rouvrir leurs portes s’équipent… On lui prédit même un rayonnement mondial, tant il va s’avérer indispensable dans les prochaines années !