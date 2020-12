Covid-19 : des chercheurs inventent une étiquette qui change de couleur quand le masque doit être changé !

Alors que de nouvelles souches du coronavirus ont récemment été détectées dans plusieurs pays, de nouveaux défis attendent les scientifiques. En plus de la distanciation sociale, le port du masque est l’un des gestes qui ont permis de limiter la propagation de l’épidémie.

Un constat qui a été confirmé par un rapport que l’Université d’Édimbourg avait publié en août dernier. Selon cette faculté, une personne ne portant pas un masque qui se tient à 2 mètres d’un individu toussant s’expose à 10.000 fois plus de gouttelettes contaminées que quelqu’un portant un masque situé à moins d’un mètre.

Une étiquette qui change de couleur

Bref, le masque est un accessoire indispensable pour endiguer la propagation de la Covid-19. Mais pour être efficace, il doit être remplacé de temps en temps. Afin de nous permettre de savoir le moment opportun pour changer le nôtre, des chercheurs écossais ont mis au point un dispositif plutôt pratique.

Il s’agit d’une étiquette qu’il convient d’apposer sur un équipement de protection. Ayant été inventée par Insignia Technologies, une entreprise basée à Motherwell, cette solution comprend des pigments intelligents et des encres sensibles au dioxyde de carbone. Lorsqu’un masque a été trop porté, elle change de couleur.

L’étiquette change de teinte quand il faut changer le masque

L’indicateur s’active une fois apposé sur un équipement de protection. Au départ, la couleur est jaune et devient bleue au fur et à mesure (au bout de 4 à 6 heures). Grâce à ce changement de teinte, l’utilisateur pourra savoir si un masque a été trop porté. À noter que la vignette a également été conçue pour pouvoir être apposée sur une blouse et n’importe quel équipement de protection individuel. De plus, elle est adaptée aux équipements réutilisables.

Inciter les gens à se soucier de la durée d’efficacité d’un masque

Pour Graham Skinner, ingénieur en chef chez Insignia Technologies, la création de l’étiquette intelligente vise aussi à inciter les gens à se soucier de la durée d’efficacité d’un masque. « On a développé cette technologie innovante qui se présente sous la forme d’étiquettes qui changent de couleur (…) Nous pensons qu’elles peuvent être utilisées sur les masques comme un rappel, mais aussi pour éduquer les gens sur la durée d’efficacité d’un masque » explique le chercheur. Reste à savoir à quel moment la société prévoit de commercialiser cette solution qui nous sera sans aucun doute d’une grande utilité pour pouvoir mieux faire face à la pandémie.

Des étiquettes fraîcheurs pour les produits de consommation

Les étiquettes intelligentes développées par l’entreprise Insignia Technologies avaient été nominée aux Trophées CFIA de l’innovation 2014 dans la catégorie Emballages & Conditionnements. Équipée d’indicateurs de fraîcheur pour les aliments, les étiquettes permettent également aux consommateurs de connaitre le moment optimal de consommation d’un produit.