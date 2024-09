EKD dévoile une batterie résidentielle de 23,1 kWh garantie 10 ans (12 000 cycles de charge)

Le marché des solutions de stockage résidentielles vient d’accueillir un nouveau produit pour le moins prometteur. Proposé par la marque allemande EKD, celui-ci s’annonce à la fois performant, élégant et pratique. Baptisé Ampere.StroragePro E3, il s’agit d’un système qui comprend notamment des cellules prismatiques, un onduleur triphasé ainsi que trois trackers MPPT. Avant d’aller plus loin, il convient de noter que l’ASP a été développé en collaboration avec Studio F. A. Porsche. L’entreprise a soigné la conception de la batterie qui arbore un design compact caractérisé par un boitier métallique doté d’une barre lumineuse ainsi que d’un écran pour faciliter l’interaction et l’affichage des paramètres clés.

Jusqu’à 23,1 kWh

Les cellules prismatiques intégrées utilisent la technologie lithium fer phosphate (LiFePo4). Elles promettent d’atteindre 12 000 cycles de charge / décharge. D’ailleurs, c’est en grande partie pour cette raison que le constructeur offre une garantie de 10 ans. Pour cette nouveauté, Energiekonzepte Deutschland propose six versions avec des capacités allant de 6,6 kWh à 23,1 kWh. Plus intéressant encore, il est possible de coupler plusieurs batteries pour atteindre une capacité maximale de 23,1 kWh. Concernant l’onduleur en particulier, il accuse une puissance de 12 kW. Le système Ampere.StroragePro E3 bénéficie en outre d’une plateforme de sécurité intégrée qui assure un fonctionnement sûr en toutes circonstances.

La sécurité avant tout

Il faut savoir que la plateforme de sécurité mise en place par le fabricant a pour rôle de surveiller à tout moment le fonctionnement du système de stockage énergétique dans son ensemble. Elle est capable d’interrompre le flux d’énergie en cas de détection d’une anomalie qui peut s’avérer dangereuse. Comme si cela ne suffisait pas, EKD affirme avoir équipé l’ASP de capteurs supplémentaires pour détecter les courts-circuits ainsi que les erreurs de branchement lors de l’installation. Grâce à une application mobile, il est possible de suivre en temps réel la production énergétique et l’énergie disponible.

Prix et disponibilité de l’Ampere.StroragePro E3

Comme vous l’aurez compris, ce nouveau système de stockage résidentiel est compatible avec l’énergie solaire et le réseau. Il prend également en charge l’énergie éolienne, le but étant de permettre aux ménages de profiter aux mieux des énergies renouvelables. Il est même possible d’y raccorder un chargeur de véhicule électrique. EKD avance que grâce aux fonctionnalités intelligentes embarquées, son produit promet une amélioration des performances de stockage réelles jusqu’à 20 %.

L’Ampere.StroragePro E3 est d’ores et déjà disponible en vente sur le site web de l’entreprise à partir de 6 000 €. Plus d’infos : ekd-solar.de. Que pensez-vous de cette solution de stockage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .