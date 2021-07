Elon Musk vivrait désormais dans une Boxabl, une maison pliable de 35 m²

Dans l’univers des maisons qui ne coûtent pas très cher, et qui se montent très vite, il y a les tiny-houses évidemment… Mais un type de micromaisons se fait de plus en plus une place au soleil. Les maisons pliables (ou pliantes) réduisent drastiquement les coûts de constructions et se montent en quelques heures.

Boxabl, leader américain en la matière, dont nous vous avions présenté le concept en mai 2020 se targue depuis quelques mois d’accueillir un prestigieux propriétaire ! Un certain magnat de l’espace et de la voiture électrique aurait pris possession d’une maison pliable du côté de Boca Chica au Texas ! Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, vivrait-il dans une maison de moins de 50 m² ? Incroyable, mais peut-être vrai ?

Rappel du concept Boxabl

La Boxable arrive sur remorque dans votre jardin, presque clés en main ! Il suffit de la déplier pour obtenir une maison habitable de 35 m² avec l’électroménager compris. On y trouve effectivement un lave-vaisselle, un micro-onde, des rangements, un double-évier. Et la salle de bain n’est pas en reste puisqu’elle propose une baignoire/douche, un lavabo et même un joli miroir rétroéclairé. Pour le moment, les maisons Boxable sont faites d’acier et de ciment mais cela pourrait évoluer dans l’avenir.

Livrer partout dans le monde, le défi pour l’avenir

Pour Boxabl, le défi principal n’est pas de construire des maisons pliables, ils savent faire. Quand leurs concurrents se concentrent sur l’impression en 3D ou d’autres technologies novatrices de construction, Boxabl veut expédier ses micromaisons partout dans le monde. Et le plus simplement possible ! C’est le défi que tente de relever l’entreprise américaine. Avec une construction en moins d’une heure, pouvoir les envoyer partout dans le monde serait un énorme avantage sur la concurrence. Pour se faire, Boxabl tente de produire plusieurs tailles de maisons pliables qui pourraient se « ranger » comme des Lego. Et réduire le volume à transporter évidemment !

Le mystère Elon Musk

Le patron de Tesla et de SpaceX, habitué des déclarations fracassantes, quittait la Californie en fin d’année dernière. Jurant de vendre tous ces manoirs pour vivre dans une « boxabl » ! Info ou Intox, toujours est-il que le journal TheRealDeal expliquait le 4 juillet dernier, que Musk aurait élu domicile au Texas, à Boca Chica. Et qu’il vivrait dans une maison pliable de 35 m².

Musk explique d’ailleurs que sa maison principale ne coûte que 50 000 $ et qu’il la loue à Space X, donc à Boca Chica. Du côté de la marque Boxabl, ils font allusion à un client secret du côté de Boca Chica… Plus rien ne peut nous étonner venant d’Elon Musk, il se pourrait donc vraiment qu’il habite une tiny-house, malgré les milliards de dollars que contient son compte en banque.

Musk confirme dans plusieurs tweets que la plupart de ces biens immobiliers seront vendus. Et ce, afin qu’il puisse investir tout son argent dans son projet de voyage sur Mars. Il précise quand même qu’il conservera sa maison de la baie de San Francisco, pour les futures réceptions…