Engie Axima : l’invention d’une pompe à chaleur hybride à hautes performances énergétiques, la GreenPAC

Les pompes à chaleur remplacent progressivement de nombreux systèmes de chauffage. Rappelons que ce système de chauffage est un dispositif qui permet d’inverser le sens naturel du transfert d’énergie thermique en transférant l’énergie thermique d’un milieu « froid » vers un milieu « chaud ». Engie Axima, filiale du groupe Engie, est une entreprise spécialiste du génie climatique, de la réfrigération, de la protection incendie et de la maîtrise des environnements. Elle vient de lancer une pompe à chaleur nouvelle génération baptisée GreenPAC. Promettant de hautes performances énergétiques, cette innovation française utilise une « technologie hybride optimisée pour obtenir un taux de rendement efficace et fiable ». Découverte.

Une première en France

Engie est l’un des fleurons français qui innove le plus en matière d’environnement. Que ce soit en termes de station de biocarburants comme celle de Réau ou en matière de centrale de géothermie avec la toute première centrale française inaugurée à Marseille en octobre dernier. Cette centrale unique en France devrait pouvoir chauffer ET climatiser une surface de 500 000 m2. Les problématiques environnementales liées au secteur du bâtiment sont devenues le cheval de bataille du groupe Engie. Rappelons que ce secteur représente 45 % de la consommation énergétique française et produit 25 % de ses émissions de CO₂. Force est de constater qu’il y a bien matière à innover de ce côté-là. La pompe à chaleur GreenPAC est encore une première en France. Elle se base sur une technologie hybride et peut atteindre des températures allant jusqu’à 120 °C sans aucune contrainte mécanique. En effet, elle fonctionne exclusivement avec des fluides naturels.

Comment fonctionne cette pompe à chaleur innovante ?

La technologie hybride développée par Engie Axima s’appuie, en fait, sur un système d’absorption et de compression innovant, dont le fluide frigorigène est à base d’ammoniaque et d’eau, 100 % naturel. C’est un procédé unique qui parvient à récupérer de l’énergie provenant des process industriels. Notons que cette énergie est généralement perdue, donc non réutilisée. Dans la même optique, elle se destine à récupérer l’énergie des grandes entreprises frigorifiques, les effluents de stations ainsi que l’énergie perdue des tours de refroidissement.

Quels seront les avantages et les performances de cette nouvelle pompe à chaleur ?

Le premier avantage est de pouvoir atteindre une température de 120 °C alors qu’une pompe à chaleur classique est limitée à 85 °C. Elle va notamment se servir de l’énergie perdue grâce à sa technologie hybride et à l’utilisation de 100 % de fluide naturel. Cela devient possible par l’intermédiaire d’un réfrigérant naturel à base d’eau et d’ammoniaque. La pompe à chaleur Engie Axima devrait évidemment permettre de réaliser de belles économies d’énergie avec un Coefficient de performance allant jusqu’à 6. Rappelons que le coefficient de performance est un indicateur qui permet d’analyser le rendement et la performance d’une PAC fonctionnant en mode chauffage. Il est de 3 pour une pompe à chaleur classique, si le maximum est de 7. En même temps, cette pompe à chaleur va réduire l’utilisation d’énergies fossiles, les coûts de maintenance et évidemment l’impact environnemental. De manière plus concrète, elle a été testée dans l’entreprise Compagnie des Fromages & RichesMonts, les maîtres de la raclette ! Et voici les premiers résultats obtenus :

un gain sur la consommation de gaz de 11 320 MWh PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) ;

une réduction des émissions de CO2 de 2 025 t/an.

Engie Axima estime le retour sur investissement de 2 à 4 ans en fonction des aides financières écologiques et des coûts fluctuants de l’énergie. Le développement de cette pompe à chaleur est soutenu par l’ADEME (Agence de la transition écologique), preuve de son utilité pour l’avenir !