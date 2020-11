Envie d’innover pour votre prochain voyage ? Voici une cabane hotel à 2500 m d’altitude !

Il y a des habitats insolites pour lesquels il faut avoir le cœur bien accroché pour y séjourner… Si vous êtes quelqu’un que le vertige handicape en montant sur un escabeau, cette « chambre » d’hôtel ne devrait pas vous convenir. Si, en revanche, prendre de la hauteur ne vous pose aucun problème, vous pourriez envisager un petit séjour en Colombie !

Et plus précisément dans Le Cerro San Vincente, l’une des chaînes montagneuses de ce pays d’Amérique Latine. Attention accrochez-vous, votre nuitée sera forcément perchée… à 2500 m d’altitude ! Et l’altitude n’est pas le pire…

Casa en el Aire (la maison dans les airs) porte plutôt bien son nom… Non seulement, elle se trouve à 2500 m d’altitude, il faut donc déjà y arriver. Mais, surtout elle est accrochée à flanc de falaise et surplombe de 30 mètres les plantations de café d’Abejorral !

Vertigineux, c’est le cas de le dire ! La cabane est en bois et tôle et elle est maintenue aux rochers par des câbles d’acier et poteaux de bois… Pour y accéder, un magnifique pont de singe … La Casa en el Aire ça se mérite !

L’inventeur est … un alpiniste évidemment !

Ce projet un peu fou, est, logiquement celui d’un alpiniste colombien, Nilton Lopez ! Il faut savoir également que l’électricité est possible grâce à des panneaux solaires. Quant aux déchets, ils partent pour Medellin, la grande ville proche.

La Casa en el Aire est un hôtel insolite parmi les plus vertigineux du monde ! Sur leur page Facebook les propriétaires conseillent aux courageux de venir avec quelques litres d’eau et des denrées non périssables. Le ravitaillement est évidemment un peu compliqué !

Si, quand nous serons libérés de ce fâcheux virus, vous avez envie d’évasion, la Colombie semble une destination pertinente ! Attention si vous êtes somnambule, mieux vaut opter pour une autre chambre d’hôte, le réveil pourrait être plus que brutal !