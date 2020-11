FEND : un dispositif portable pour « nettoyer » les voies respiratoires

Afin d’endiguer la propagation du coronavirus, nous devons être sur tous les fronts. Si nous voulons réellement vaincre cette pandémie qui a déjà causé plus d’un million de décès depuis son apparition au dernier trimestre de l’année dernière, il faut que tout le monde soit conscient du fait que ses gestes et ses actions peuvent avoir un impact sur la gestion de la crise sanitaire. C’est visiblement dans cette optique que le Dr David Edwards a lancé la commercialisation du FEND. Un appareil qui permettrait de nettoyer les voies respiratoires.

Une brume hygiénique enrichie en calcium

Le Dr David Edwards est un scientifique originaire de la ville de Grand Rapids, dans l’État du Michigan. Spécialiste des aérosols, il a enseigné au Massachusetts Institute of Technology, à l’Université d’État de Pennsylvanie et à l’Université Harvard. Afin de contribuer à la lutte contre la Covid-19, il a créé le FEND. Il s’agit d’un dispositif portable qui fait à peu près la taille d’une bouteille de parfum. « FEND est une nouvelle hygiène, une hygiène pour nettoyer les voies respiratoires », a expliqué le chercheur, rapportent nos confrères de Fox 17 Michigan.

Concrètement, l’appareil émet une brume hygiénique enrichie en calcium qu’il convient d’inhaler. D’après son créateur, le FEND « permettrait » de se débarrasser des particules infectieuses qui peuvent pénétrer dans nos poumons et y ressortir, pouvant ainsi contaminer d’autres personnes. La brume émise par le produit restaure le mucus. Celle-ci consiste en une solution saline capable de freiner non seulement la progression de la Covid-19 vers nos poumons, elle serait aussi efficace contre d’autres bactéries et virus, notamment l’agent responsable de la grippe saisonnière.

Une des meilleures inventions de 2020 selon le TIME

Grâce à son concept innovant, le FEND a été désigné par le TIME Magazine comme étant l’une des meilleures inventions de 2020. Sa création remonte à 2001, mais ce n’est que récemment, en raison du contexte sanitaire actuel, que le Dr David Edwards a décidé de le commercialiser.

En ce qui concerne justement l’efficacité, le scientifique a affirmé qu’un test préliminaire réalisé sur 500 personnes avait permis de savoir que ceux qui utilisaient le FEND expiraient 75 % moins de particules que ceux qui ne le faisaient pas. L’appareil fonctionnerait jusqu’à 6 heures. Il peut être utilisé aussi souvent qu’on le souhaite. Mais pour garantir un minimum d’efficacité, le Dr Edwards recommande deux inhalations profondes, trois fois par jour.