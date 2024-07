Fender et Teufel unissent leurs forces et dévoilent la gamme ROCKSTER

Fans de musique et adeptes de son de haute qualité, ce qui va suivre devrait vous intéresser ! Si la musique vous passionne, vous devriez connaître la marque Fender, connue et adorée de la plupart des guitaristes, y compris les professionnels. Et, vous devriez aussi connaître la marque Teufel, l’un des plus importants designers et fabricants allemands de produits audio depuis 1979. Pour le plaisir d’un son d’excellence, ces deux marques emblématiques s’associent pour proposer la gamme Rockster, des enceintes Bluetooth, haut de gamme, qui ne pourront pas vous laisser indifférents. J’ai choisi de vous présenter trois de ces modèles : Rockster Air 2, Rockster Cross et Rockster Go 2, et cela devrait vous plaire. Découverte.

Focus sur la Rockster Air 2

C’est la plus puissante des trois que j’ai choisi de vous présenter (testée dans cet article). Capable à elle seule d’animer une soirée de 80 personnes, le son qu’elle produit va vous estomaquer ! La Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 se distingue par un son ultra détaillé et des basses puissantes, atteignant un niveau de volume extraordinaire de 103 dB (RMS) et 115 dB (pic). De plus, ses drivers de compression haute définition et son woofer de 250 mm procurent des aigus clairs et des basses profondes pour produire une clarté vocale exceptionnelle.

Équipée de Bluetooth 5.0 avec aptX™, aptX™ HD et AAC, elle permet une transmission sans perte depuis n’importe quel appareil. Vous pouvez connecter deux enceintes pour une configuration stéréo sans fil ou jusqu’à 10 unités avec un câble XLR pour une configuration DJ. Avec des entrées pour microphone, instrument, et AUX, vous pouvez mixer différents sons, parfait pour le karaoké. Quant à la batterie haute performance, ce sont 31 heures de sons à volume maximal qui vous attendent. De quoi animer une soirée sur un weekend entier ! L’enceinte Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 est disponible au prix de 619,98 €* sur Amazon ou sur le site Teufel.fr.

Teufel Rockster Air 2 - Haut-parleur Bluetooth portable - Puissant haut-parleur d'événements mobile - Jusqu'à 58 heures de batterie - Batterie interchangeable - Fonction banque d'alimentation - Enceinte Bluetooth portable active haut de gamme pour événements alimentée par batterie amovible, 58h d’autonomie à volume moyen, prête à l'emploi Meilleure Vente n° 1

Focus sur la Fender x Teufel ROCKSTER CROSS

La Fender x Teufel ROCKSTER CROSS est l’enceinte intermédiaire, qui, pour un budget raisonnable, vous procurera un son inégalé, où que vous vous trouviez ! Robuste et résistant aux éclaboussures selon la norme IPX5, son boîtier flexible fonctionne même à des températures hivernales allant jusqu’à -10 degrés. Elle assurera donc la musique même lors de vos prochaines vacances aux sports d’hiver ! Grâce à la technologie Bluetooth avec aptX®, vous pourrez diffuser de la musique en haute définition stéréo depuis des plateformes comme Spotify, YouTube, et Apple Music, avec une parfaite synchronisation labiale. Le système stéréo puissant, composé de deux tweeters, un caisson de basses et deux haut-parleurs passifs, utilise la technologie Dynamore® pour une diffusion sonore particulièrement large. De plus, elle intègre aussi une enceinte intégrée pour des appels mains libres via FaceTime et WhatsApp, et la commande vocale via Google et Siri. La batterie haute capacité lui permet de tenir jusqu’à 16 heures en lecture. L’enceinte Fender x Teufel ROCKSTER CROSS est disponible au prix de 259,98 €* sur Amazon ou sur le site Teufel.fr.

Teufel ROCKSTER Cross Enceinte Bluetooth Portable stéréo étanche à l'eau et à la poussière IPX5, Basses puissantes, Jusqu'à 16h d'autonomie, Outdoor Bluetoth Speaker - Noir Enceinte nomade stéréo Bluetooth Teufel conçu pour un usage domestique ou en extérieur Meilleure Vente n° 1

Focus sur la Fender x Teufel ROCKSTER GO 2

Ce dernier modèle est le plus accessible des trois. En revanche, cela ne signifie pas que la qualité n’est pas au rendez-vous, bien au contraire. Elle fusionne élégamment un son puissant et raffiné, avec un boîtier ultra-résistant. Certifiée IP67, cette enceinte est résistante à la poussière et à l’eau, même en cas d’immersion, assurant une durabilité dans des conditions difficiles.

Grâce à sa batterie puissante avec mode éco, elle procure une autonomie de plus de 28 heures, parfaite pour les longues journées en extérieur. Compacte et légère, elle s’emportera partout et se glissera même dans vos bagages, pour des vacances estivales sous le signe de la musique. L’enceinte Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 est disponible au prix de 136,98 €* sur le site Amazon ou sur le site Teufel.fr.

Teufel ROCKSTER GO 2 Enceinte Bluetooth Portable pour l'extérieur, étanche IP67, avec Longue durée de Vie de la Batterie (28 h), Wireless Streaming, Carte Son USB - Gris Enceinte stéréo Bluetooth compact au son puissant Meilleure Vente n° 1

Que pensez-vous de cette collaboration inédite et plutôt détonante ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 30 juin 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez