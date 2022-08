Fuseproject invente un “vêtement bionique” innovant piloté par une intelligence artificielle

Que serions-nous aujourd’hui, sans la technologie ? On la définit souvent comme l’accès à l’information ou les moyens de communication, mais la technologie s’étend aussi dans le domaine médical évidemment. De nombreuses entreprises innovent et inventent du matériel pour améliorer la vie et le quotidien des personnes en situation de handicap. A l’heure actuelle, redonner indépendance et autonomie aux personnes handicapées passe aussi par l’innovation… Pour les personnes qui ont perdu la mobilité à cause de maladies telles que la sclérose en plaques, un accident vasculaire cérébral ou encore une hémiplégie, l’entreprise Fuseproject invente la jambe bionique. Une prouesse technologique et une invention primordiale pour ces personnes. Découverte !

Quelle est donc cette invention ?

Grâce à ce vêtement bionique imaginé par Fuseproject, les personnes en situation de handicap pourront retrouver la mobilité de leur membre, mais également rester « discrets » sur le fait de la porter. Les prothèses et membres bioniques, ne sont pas toujours à la pointe de la mode, il faut bien le reconnaître ! Le CIONIC Neural Sleeve est un manchon de jambe portable qui peut aider les personnes souffrant de problèmes de mobilité à marcher et à se déplacer plus librement grâce à l’intelligence artificielle et à la stimulation électrique. Concrètement, cette jambe bionique permet de marcher en augmentant le mouvement humain. Ajoutons que contrairement à ce qui existe déjà, cette innovation est confortable, facile à porter au quotidien, mais également rapide à mettre et à enlever.

Comment le CIONIC Neural Sleeve est-il fabriqué ?

Le manchon est conçu dans un tissu respirant et léger qui ressemble plus à un vêtement pour sportif qu’à une prothèse médicale. C’est aussi grâce à ce tissu innovant que la jambe bionique est disponible en plusieurs coloris et tailles, ce qui fait qu’elle peut s’adapter à la morphologie mais aussi aux goûts de chacun. Des essais menés avec des utilisateurs rapportent qu’ils ont constaté une nette amélioration de leurs mouvements dans deux domaines clés :

La dorsiflexion, ou le moment où le talon vient frapper le sol pour marcher;

Le swing, qui est l’inversion de la cheville.

L’une des participantes, atteinte de sclérose en plaques a déclaré qu’elle ” pouvait désormais marcher pendant 40 à 50 minutes et qu’elle n’avait pas utilisé de fauteuil roulant depuis plus d’un mois”.

Et en plus, elle est connectée !

Evidemment, cette jambe bionique n’est pas seulement une prothèse classique. Elle peut également être associée à l’application CIONIC, qui va permettre aux utilisateurs de mieux contrôler leur mobilité. Cette application est très intuitive et facile à utiliser lorsqu’elle est associée au manchon. En effet, elle dispose d’un système complet qui va stimuler les principaux groupes de muscles affectés par la pathologie de l’utilisateur. La mobilité est donc également améliorée par le biais de cette application.

Le CIONIC Neural Sleeve serait déjà disponible en précommande et sera livré début 2023. l’entreprise s’engage à transformer la vie des personnes à mobilité réduite en les aidant à se déplacer de manière plus autonome. L’innovateur technologique Jeremiah Robison a fondé CIONIC en 2018, inspiré par sa fille paralysée cérébrale. CIONIC fabrique des vêtements bioniques qui analysent et améliorent le mouvement, permettant au corps humain de contrôler le mouvement plus librement qu’avec des béquilles, des déambulateurs ou des fauteuils roulants. Cette prothèse bionique pourrait révolutionner la vie des personnes en situation de handicap. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site CIONIC.