Eleganteazy, une invention très astucieuse qui va révolutionner le rangement des collants

Dans une garde-robe féminine, on retrouve un accessoire élégant que de nombreuses femmes aiment porter : les collants. Nous ne sommes pas sectaires et les hommes peuvent aussi en porter, mais disons que c’est plutôt un accessoire féminin au départ. Et ces collants, quand ils sont nombreux à envahir vos tiroirs, ils sont difficiles à identifier d’un seul coup d’œil. Tous les matins, c’est donc la galère pour retrouver LE collant noir plumetis qui ira parfaitement avec votre jupe du jour ! Du côté de Thorigny-sur-Marne en Seine-et-Marne, une jeune femme, Laure Blondel, a inventé un système de rangement hyper intelligent, Eleganteazy, primé lors du dernier concours Lépine. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Laure Blondel est une ancienne avocate qui a toujours admiré les inventeurs et le concours Lépine. Fascinée par le fait que de petits objets du quotidien pouvaient devenir des best-sellers mondiaux, elle a toujours suivi de près les résultats de chaque édition. Peut-être avait-elle déjà l’ambition d’y participer depuis son plus jeune âge ? Toujours est-il que devant un constat quotidien, celui de chercher pendant des heures le collant adéquat, elle s’est dit qu’il y avait sûrement quelque chose à inventer. Elle a imaginé une boîte de rangement design qui permet d’identifier immédiatement le collant souhaité, tout en sublimant sa déco. Et Laure Blondel a attendu que sa fille ait six ans et soit plus indépendante, pour se lancer dans l’entrepreneuriat !

Eleganteazy, qu’est-ce que c’est ?

Lors de sa participation au concours Lépine, le retour des visiteuses l’a conforté dans l’idée que son invention leur serait utile. Les boîtes de rangement imaginées par l’inventrice permettent tout simplement de ranger les collants, mais surtout d’avoir tous les motifs disponibles en un seul coup d’œil. Une belle idée, lorsque l’on sait que, normalement, pour voir les motifs, il faut tirer dessus ou passer la main pour le voir apparaître ! La boîte de rangement de forme octogonale se glisse dans le collant pour faire apparaître les motifs et le collant se glisse ensuite à l’intérieur. Il suffit alors de ranger les boîtes ou de les empiler pour avoir un aperçu des motifs disponibles. Cette boîte peut aussi être un formidable atout pour les vendeurs de collants, afin de mettre en valeur les produits vendus.

Que faut-il savoir de plus sur Eleganteazy ?

L’inventrice inscrit par ailleurs ces boîtes de rangement dans une démarche éco responsable. En effet, il y a un énorme gaspillage dans les achats de collants. Soit, ils se craquent, car mal rangés, soit on rachète alors que l’on a déjà le même modèle caché au fond du tiroir… Avec les boîtes, vous diminuez les achats puisque vos collants sont soigneusement rangés et visibles en deux secondes. Les boîtes ne sont pas encore commercialisées, mais une campagne Ulule sera lancée en octobre 2023, avec des livraisons prévues quelques mois plus tard.

N’est-ce pas là une belle invention française, qui devrait séduire toutes les femmes portant des collants ? Laure Blondel a reçu la médaille de Bronze du concours Lépine 2023 et a réalisé son rêve de petite fille. Son nom est désormais inscrit pour l’éternité au palmarès de ce prestigieux concours d’inventions. Plus d’informations : Eleganteazy (Instagram) / Eleganteazy (Facebook). Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .