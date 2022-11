Cygnes : une marque française invente le collant « incassable et indéchirable »

Certaines personnes, qui portent souvent des jupes ou robes, connaissent un problème récurrent : le filage du collant ! Et, un collant qui file, c’est pénible, mais c’est surtout très fréquent. Ne nous voilons pas la face, le collant est presque devenu un produit jetable. Sa résistance se mesure en deniers: entre 10 deniers pour les plus fins, et jusqu’à 100 deniers pour les collants opaques. À l’évidence, un collant 10 deniers sera bien moins résistant qu’un collant 100 deniers. Cependant, ils restent très fragiles et se filent à la moindre occasion. Pour mettre fin à l’obsolescence programmée des collants, Inès Saadallah et Axel Delannoy ont cofondé la start-up Cygnes, qui propose des collants indéchirables, garantis 30 jours, et que l’on peut porter et reporter plus de 30 fois ! Découverte !

Les collants Cygnes qu’est-ce que c’est ?

L’idée des deux jeunes entrepreneurs était donc de confectionner des collants que l’on pourrait quasiment réutiliser à vie. Après divers tests et quelques années de recherche et développement, ils ont opté pour une fabrication à partir des fibres qui servent à fabriquer les vêtements d’escalade. Les collants Cygnes sont fabriqués à la main, et confectionnés dans un atelier qui conçoit des collants depuis 70 ans. Les collants Cygnes sont aussi « un geste pour la planète » … Chaque année, il se vend environ 130 millions de collants dans le monde, soit environ 11 000 litres d’eau consommés, contre 2700 pour la même quantité de collants Cygnes. La consommation moyenne par collant classique étant de 750 litres d’eau.

Des collants garantis 30 jours, comment ça marche ?

Si vous achetez un collant classique et que vous le filer dans l’heure qui suit votre achat, vous n’aurez plus qu’à en acheter un nouveau. Avec Cygnes, le collant est garanti 30 jours, ce qui veut dire que si vous venez à la déchirer, l’entreprise vous renvoie un collant semblable, en remplacement du vôtre. Attention, les collants Cygnes, sont « Concygnés » pour être recyclés, il ne faudra donc surtout pas le jeter à la poubelle, même quand il aura vécu sa vie de collants après 30 utilisations. Les collants de la petite marque française sont des produits haut-de-gamme, renforcés, doux et confortables, et disposent d’une ceinture épaisse pour encore plus de confort !

Combien coûtent les collants Cygnes ?

De prime abord, le prix d’un collant, à l’unité, semble un peu cher puisque chaque collant coûte actuellement 39 € en précommande. Pour une saison complète, la marque conseille d’opter pour un lot de trois collants à 89 € ! Si l’on fait le ratio avec les collants classiques, vendus de 3 à 15 € pièce, mais qui se déchirent très rapidement, on estime qu’un budget collant annuel est de 150 à 200 € … On vous laisse faire le calcul de l’économie réalisée. Les collants Cygnes sont donc faits pour durer. Mais, aussi pour être recyclés et réutilisés. D’ailleurs, à chaque collant usé et renvoyé, la marque vous enverra un bon de réduction à valoir sur une prochaine commande. Retrouvez toutes les informations sur les collants Cygnes, sur le site officiel de la jeune marque française, qui n’a pas fini de nous étonner.