Quelques idées cadeaux « responsables » pour un Noël Zéro Déchet !

Noël sera peut-être masqué ? Les cadeaux arriveront peut-être par la Poste, faute de pouvoir nous réunir… Habituellement le 16 novembre, nous savons à peu près tous où nous serons le 24 décembre au soir ! Pas cette année ! Si vous profitiez de ce Noël 2020 pour offrir des cadeaux zéro déchets autour de vous ?

Nous avons choisi de vous présenter deux petits kits de marque française que vous pouvez trouver sur Amazon. Eh oui, on peut acheter français même en commandant sur Amazon ! Les kits zéro déchet sont un bon moyen d’encourager les proches à devenir responsables à ne plus utiliser du tout-jetable.

Le Kit Zéro Déchet Cuisine :

Dans la cuisine, le zéro déchet passe inévitablement par le stockage en vrac, les sacs à vrac sont donc indispensables. Le papier d’aluminium ou le film étirable sont de véritables catastrophes environnementales…Difficiles à recycler et polluants. Il est possible de les remplacer par du wrap en cire d’abeilles. Parfait pour couvrir des restes de repas ou emballer un sandwich. Et évidemment, tout est lavable et réutilisable. Un kit Zéro Déchet Cuisine de la marque Biozeco coûte 26.99€ sur Amazon (Coupon de 3€ actuellement disponible). Biozeco est une marque française située dans les Bouches-du-Rhône.

Le Kit Zéro Déchet Salle de Bain :

Dans la salle de bain, lorsque l’on s’attaque au zéro déchet, ce sont les lingettes démaquillantes qu’il faut exterminer en premier ! Puis passer de la brosse à dents en plastique à celle en bambou donc recyclable ! Les produits solides types shampoing, gel douche ou savon sont très pratiques et durables… Et ils évitent les contenants plastiques qui encombrent votre rebord de baignoire ou votre étagère. Un kit Zéro Déchet Salle de Bains vendu par la boutique bordelaise Nos Mondes Alternatifs 2.0 coûte 19.50€ sur Amazon.

Les rasoirs eco-green de Wilkinson :

Pour homme ou femme, verts ou mauves, les nouveaux rasoirs de la célèbre marque Wilkinson Sword se veulent écoresponsables ! Pour la première fois, une marque de rasoirs jetables propose des rasoirs avec un manche recyclable. Constitué à 95% de plastique recyclé, le manche est donc recyclable. Quant à l’emballage, exit le plastique, place au papier recyclé (90%). Et évidemment il conserve toutes les qualités de rasoirs de la marque. Une fois utilisé, il suffira de désolidariser la lame du manche pour lui offrir une seconde vie.

Ce n’est pas tout à fait du zéro déchet mais c’est une belle innovation pour une marque qui utilise le tout jetable depuis des décennies. Les nouveaux rasoirs eco green sont certifiés FSC, un label attestant de sourcing responsable. Il existe pour homme ou femme, même s’il n’y a pas grande différence entre les deux.

Et l’emballage alors ?

Pour emballer des cadeaux zéro déchet, ne pensez même pas à acheter du papier cadeau, ce serait contre productif ! Mettez-vous plutôt au Furoshiki, l’art d’emballer les cadeaux de jolis tissus qui pourront évidemment être réutilisés. Le Furoshiki est un art japonais qui fait fureur en ce moment, et il est zéro déchet en plus d’être très créatif !