Comment écrire une lettre au Père Noël ?

Ho Ho Ho ! Dans un peu plus d’un mois ce sera Noël ! Il faut avouer que cette année, nous ne sommes pas vraiment sûrs de pouvoir déguster une dinde en famille. Ni même de partager un plat de nouilles ! Le confinement n’a pas été allégé par Jean Castex le 12 novembre 2020 et apparemment ce n’est pas prévu tout de suite.

L’application TousAntiCovid ne nous annonce pas de bonnes nouvelles… Une chose est sûre : ce Noël 2020 sera masqué et probablement chacun dans sa propre maison. Mais rien n’empêche lors de vos sorties autorisées de sortir « joliment masqués » …

Un peu de folie et de couleurs dans la morosité ambiante qui règne sur le monde ! Peu réjouissant peut-être mais les taux d’occupation en réanimation s’affolent et de nouveaux, le nombre effarant de décès quotidiens nous alerte sur la gravité de cette deuxième vague ! Et sinon, sachez que le secrétariat du Père Noël est ouvert ! Pour envoyer vos courriers, non timbrés, rien de plus simple…

A quelle adresse écrire au Père Noël ?

Père Noël, 1 rue du Ciel étoilé, Pôle Nord

Papa Noël, Route des nuages dans le Grand Nord

Monsieur le Père Noël, Avenue des Rennes, Laponie

Père Noël, 33500 Libourne France

Mais si vous préférez une adresse inventée, pas de souci, le Père Noël reçoit tous les courriers des petits et des grands enfants ! Et si vous êtes sages, le Père Noël vous répondra ! Soyez prudents, si Noël 2020 semble compliqué, mais si d’ici quelques mois, l’épidémie est vaincue, rien de vous empêchera de fêter Noël en Juillet ! Qui a dit que les dates étaient figées ?

Des masques colorés pour conjurer le confinement !

Depuis quelques semaines, les masques se parent de rennes, bonshommes de neige et autres lutins colorés. Avouons que c’est beaucoup plus sympa de croiser un renne qu’un schtroumpf non ? Il en existe à tous les prix, pour les adultes et les enfants avec des motifs vraiment sympa ! Et rien ne nous empêche d’innover aussi dans le masque en arborant de jolis Père Noël sur vos visages !