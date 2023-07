« Jizai Arms », l’invention d’un exosquelette qui ajoute deux paires de bras bioniques

Au Japon, on cherche visiblement à repousser les limites de l’interaction entre l’homme et la machine. Preuve en est, un groupe de chercheurs affilié à l’université de Tokyo a mis au point des bras robotiques particulièrement intrigants. Ceux-ci peuvent être attachés au dos d’une personne. Sous la direction de Masahiko Inami, professeur spécialisé dans le développement de solutions pour augmenter la capacité humaine, l’équipe développe des dispositifs capables de révolutionner divers domaines. Parmi leurs domaines cibles figurent l’expression créative ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage.

Un accent sur la personnalisation

Baptisés « Jizai Arms », les bras bioniques portables de Masahiko s’inspirent du concept « Jizai » qui est un terme populaire japonais utilisé pour désigner la liberté et l’autonomie. En effet, ils sont conçus pour être personnalisables à volonté. Cette conception misant sur la possibilité de customisation n’est pas le fruit du hasard. Selon leur concepteur, les bras bioniques visent à réduire l’écart entre l’homme et la machine. Le but est, en quelque sorte, d’instaurer une relation semblable à celle qui existe entre un musicien et son instrument de musique.

De larges possibilités d’utilisation

Après tout, le professeur Inami est de ceux qui estiment qu’on devrait utiliser la technologie comme moyen pour accroître les capacités humaines. Le scientifique japonais espère ainsi qu’à travers les bras robotiques que ses collaborateurs et lui ont créés, les gens pourront effectuer des tâches qu’un être humain serait incapable de faire naturellement. Les possibilités d’utilisation sont vastes, allant de la capacité à étendre la portée et la force d’un individu à l’amélioration des missions de sauvetage. Les dispositifs pourraient ainsi sauver des vies.

Une adoption facile par les humains ?

Les bras mécaniques Jizai Arms sont conçus pour s’intégrer parfaitement au corps humain si bien que les porteurs risqueraient de s’y attacher au fur et à mesure qu’ils les utilisent. « Les enlever après les avoir utilisés pendant un certain temps est un peu pénible. C’est là qu’ils sont un peu différents des autres outils », a déclaré le professeur Inami. D’après lui, les avantages sont multiples. « La principale caractéristique de ces bras n’est pas seulement de donner aux gens plus de deux bras, mais de pouvoir les retirer et les attacher pour les partager avec d’autres personnes via les prises à l’arrière (…) À l’avenir, nous pourrions voir des ailes pousser dans le dos des gens (…) Peut-être que quelqu’un proposera un sport qui nécessite six bras ou inventera un nouveau type de natation », a expliqué le chercheur. Plus d’informations : jizai-arms.com