GAF Energy dévoile le Timberline Solar, un panneau solaire clouable 23 % plus puissant

GAF Energy est une entreprise américaine qui possède une solide expérience dans le domaine des toitures grâce aux expériences accumulées par sa maison-mère GAF depuis 1886. Ayant été fondée en 2019, la marque propose des bardeaux photovoltaïques en vue de faciliter l’adoption de l’énergie solaire par les ménages. Sa gamme Timberline Solar est constituée de bardeaux solaires clouables qui, d’après elle, sont les premiers de ce genre au monde. Avec son nouveau produit, baptisé ES 2, GAF Energy veut pousser le concept plus loin en proposant une solution plus puissante et plus facile à déployer. Qui plus est, celle-ci est compatible avec l’ensemble des bardeaux d’asphalte de la gamme Timberline.

Une intégration fluide

Cette compatibilité est essentielle dans la mesure où elle garantit une excellente intégration avec les bardeaux déjà en place. Autrement dit, le déploiement de l’ES 2 ne risque pas de nuire à l’esthétique du bâtiment, et encore moins à la capacité des toitures à canaliser l’eau et à résister aux tempêtes. Pour rappel, GAF Energy a lancé la gamme de bardeaux solaires clouables Timberline Solar en 2022. Le nouveau produit préserve les atouts des modèles précédents tout en apportant des améliorations qui tiennent compte des remarques émises par les installateurs et les propriétaires.

23 % plus puissant

L’ES 2 est ainsi plus puissant avec une puissance de 57 watts par bardeau, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport au modèle précédent. Comme si cela ne suffisait pas, GAF Energy promet une installation plus rapide grâce à une surface plus grande par rapport à celle d’un bardeau d’asphalte. « C’est une innovation qui permet d’obtenir un bardeau solaire plus puissant, encore plus facile à installer et plus polyvalent que jamais », a déclaré Martin DeBono, président de GAF Energy, rapporte notre source. Par ailleurs, le nouveau bardeau solaire clouable est conforme à une multitude de normes de sécurité, garantissant une utilisation sûre en toutes circonstances.

Une solution développée et fabriquée par GAF Energy

Il faut savoir que le Timberline Solar ES 2 est fabriqué par GAF Energy elle-même au sein de ses propres usines aux États-Unis, plus précisément à Georgetown, dans l’État du Texas, et à San Jose, en Californie. Le nouveau produit peut être installé par les entrepreneurs déjà certifiés GAF grâce à une standardisation des techniques de montage. De plus, il est assorti d’une garantie qui couvre à la fois le toit et les composants solaires.

« Le bardeau Timberline Solar ES 2 s'installe directement sur le toit aux côtés des bardeaux d'asphalte traditionnels Timberline pour créer un système de toiture à énergie solaire entièrement intégré », peut-on lire sur le site web de l'entreprise.