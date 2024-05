H2 Starfire Omega 1 : Astron Aerospace dévoile un moteur thermique à piston rotatif sans émission

Dans l’espoir de lutter contre le réchauffement climatique, l’humanité recherche désespérément des alternatives viables aux combustibles fossiles. Force est alors de constater que la propulsion électrique tend à régir le marché des véhicules. Ce basculement est d’autant plus soutenu par les percées réalisées ces dernières années dans l’univers des batteries. Par ailleurs, rappelons qu’en plus d’être un carburant pouvant alimenter un moteur thermique à zéro émission, l’hydrogène peut être utilisé pour produire de l’électricité afin de propulser une voiture électrique. De nombreux pays prévoient de retirer les véhicules à essence du marché dès 2035, mais que se passerait-il si on pouvait remplacer les moteurs à piston à quatre temps actuels par des moteurs à combustion beaucoup plus efficaces et plus écologiques ? C’est en tout cas ce à quoi travaille l’entreprise américaine Astron Aerospace.

Un projet passionnant

Avant d’aller plus loin, il convient de noter qu’Astron Aerospace est basée à Derby, dans l’État du Kansas, aux États-Unis. Elle conçoit principalement des turbines destinées aux moteurs à réaction des avions commerciaux. Cependant, elle mène aussi un projet pour le moins passionnant. Celui-ci porte sur le H2 Starfire Omega 1 qui est un moteur rotatif susceptible de révolutionner le monde de la mobilité terrestre et aérien. En effet, celui-ci est considéré comme étant à mi-chemin entre le moteur à combustion et le moteur électrique, du moins en termes d’émission.

Une conception à quatre temps

Le moteur à piston rotatif n’est pas réellement nouveau. Il fut inventé par l’ingénieur allemand Felix Heinrich Wankel dans les années 1920. Malgré son rendement particulièrement élevé, il n’a pas réussi à supplanter le moteur à combustion à piston conventionnel en raison d’un manque de fiabilité. Mazda a été l’une des marques à s’y intéresser vers la fin des années 1980. D’ailleurs, de nos jours, certaines voitures de course du constructeur nippon sont toujours propulsées par des moteurs Wankel. Le démonstrateur Omega 1 d’Astron Aerospace adopte quant à lui une conception à quatre temps.

Un rapport poids-puissance incroyable

L’entreprise affirme avoir réussi à surmonter une contrainte majeure qui rendait les moteurs Wankel particulièrement fragiles : la nécessité d’utiliser des joints d’étanchéité dans la chambre de combustion. En effet, en raison de la pression interne et du mouvement du triangle rotatif à l’intérieur du moteur, ces pièces ont tendance à se détériorer rapidement. Avec sa nouvelle conception, Astron Aerospace promet ainsi des améliorations notables.

D’après l’entreprise, son moteur rotatif adopte une conception relativement simple qu’il peut être comparé à un moteur de tondeuse à gazon en termes de complexité. De plus, il nécessiterait très peu d’entretien. Ce qui est également intéressant, c’est le rapport poids-puissance annoncé. Bien qu’il pèse seulement 15 kg, le petit bloc serait capable de développer une puissance de 160 ch ainsi qu’un couple allant jusqu’à 230 Nm. Le rendement thermique serait de 60 %. On sait aussi que le moteur est adapté à différents types de carburant, y compris l’hydrogène. Plus d’infos : astronaerospace.com. Cette amélioration sur ce type de moteur vous semble-t-elle intéressante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .